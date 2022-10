Az ünnepi hétvégén Pécsre látogatott a legértékesebb magyar oldtimer jármű, a MÁVAUT legendás Ikarus 556-osa, amelyet sajtótájékoztató keretében a Volánbusz mutatott be - írja közleményében a Volánbusz Zrt.

A Volánbusz forgalmi és kereskedelmi főigazgatója, Kameniczky Ákos köszöntőjében kiemelte: A Volánbusz a járműfiatalítási programjában az elmúlt években közel 2.000 db új autóbuszt szerzett be, melyek a mai kor követelményeinek maximálisan megfelelnek.

Ebből viszont adódik, hogy az utakon található 20-30 vagy néhány esetben még e feletti Ikarus autóbuszok lassan eltűnnek az utakról. A Volánbusz értékmentési programja arra hivatott, hogy a mindenki számára ismert és közkedvelt hazai gyártású vagy adott esetben egy-egy különleges járművet megmentsen az utókor számára.

Ezen munkának az egyik legjelentősebb állomása a MÁVAUT-IKARUS 556 típusú autóbusz felújítása volt, melyre mintegy 15.000 munkaórát fordítottunk és egy 40 évig a szabad ég alatt szétkorrodált „járműből” sikerült ezt az ikonikus autóbuszt újraéleszteni. A karosszéria felújítása Zalaegerszegen történt, az ülések kárpitozását viszont a társaság pécsi szakemberei végezték el.

Az Oldtimer Club Pécs szervezésében megvalósuló Őszi Veteránjármű-kiállítás és Börze fő attrakciója is a „Bikarusz” néven emlegetett jármű. Az eseményre ellátogatók a vasárnapi bemutató előtt, már ma is utazhatnak az emeletes autóbusszal. A járatok Pécs, autóbuszállomásról indulnak és oda is érkeznek, egy út időtartama körülbelül 20-25 perc.