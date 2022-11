A rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón Süli János, a körzet országgyűlési képviselője elmondta, ilyen vidék-járásra nem csak kampányidőszakban van szükség. Most több okból is fontos a lakosság aktuális tájékoztatása. Mert háború van szomszédunkban, várjuk az uniós pénzeket, közben Magyarország ellen eljárást folytat az Európa Unió, s a háború következményeként elszabadult a villamosenergia, a gáz, és az élelmiszerek ára is.

Orbán Balázs, miniszterelnökség politikai igazgatója ezt azzal folytatta, hogy a kormány döntésének értelmében nemzeti konzultáció indult az ukrán-orosz háború kapcsán az Oroszországgal szemben elfogadott szankciók helyzetéről, állásáról. Február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, Magyarország az első pillanattól kezdve határozottan elítélte ezt az agressziót, és egyértelműen a béke pártjára állt. Az európai közösség pedig egyre inkább az Oroszországgal szemben kivetett gazdasági szankciók elfogadásával próbálta a békét kikényszeríteni. Eltelt több mint fél év, és azt látjuk, hogy a szankciók hatására a béke nem állt helyre, az orosz-ukrán háború tovább folytatódik. A szankciók nem az agresszor Oroszországot kényszerítették térdre, hanem az európai gazdaságot.

Több olyan területen érvényesítik ezeket a büntető intézkedéseket Brüsszelben, mint például az energetika, amelyben Európa törpe, Oroszország pedig óriás. Olyat pedig még nem látott a világ, hogy energia területén egy törpe képes lenne szankcionálni egy óriást. Ennek következtében az energiaár, az áram és a gáz díja az egekben van, emiatt hatalmas inflációs nyomás alatt állnak a közép-európai országok. A béke reménye pedig távolabb van, mint az első pillanatokban volt.

Brüsszelből senki nem kérdezte meg az európaiakat hogy egyetértenek-e a szankciók bevezetésével, ezek közül melyek bevezetését tartják inkább károsnak a saját országokra nézve. – Tekintettel arra, hogy a szankciók nem demokratikus döntés következtében váltak részeivé az európai mindennapoknak, itt az ideje, hogy Magyarországon megkérdezzük erről az embereket – hangsúlyozta Orbán Balázs. – Ezért indítottuk a nemzeti konzultációt, ezért kezdjük el az országjárást, és bátorítunk mindenkit arra, hogy mondja el véleményét. Töltsék ki a nemzeti konzultációt, küldjék vissza, akár papíralapon, akár online azt Magyarország kormányának!

Hozzátette, a szankciók megújításának ideje a közeljövőben esedékes, és fontos, hogy ebben a kérdésben a kormány erős mandátummal, felhatalmazással, a magyar emberek határozott véleményével rendelkezzen.