– Kérem, foglalja össze erről gondolatait a TEOL.hu számára.

– Az emberi élet első nagy üzenete, hogy az egy csoda és ajándék – válaszolta Felföldi László. – Egy titok, csoda, és ajándék, hogy létezünk, hogy vagyunk. És ebben küldetés van, azaz, hogy annyiban élem meg az emberségemet amennyiben ajándékként tudok ebben a világban jelen lenni, tehát többé, jobbá tenni a világot. És akkor van háború, akkor van feszültség, nem csak országok közötti fegyveres, hanem családban, közösségben, nemzeten belül, amikor csak kivenni akarok. Amikor túl sokan csak elvenni akarnak valamilyen közösségben, és nem hozzáadni. Belőle élek vagy érte élek? És mikor minél többen megvalósítják, hogy érte élnek, tehát a családért, valamilyen közösségért, egy hivatásért, akkor annak van gazdagsága és van szépsége.

Felföldi László pécsi megyés püspök. Fotó: Makovics Kornél

– De a gyarapodás pont arra ösztönzi az embereket, hogy minél többet akarjanak, és néha ezt mások kárára teszik. És talán ezért van az elzárkózás, mert féltik a kincseiket...

– A félelem a legrosszabb a világban. A félelem megakadályoz a szeretetben, megakadályoz a nagylelkűségben. Ezért kell vigyázni arra, hogy ne a félelem vezéreljen, ne a félelem uralkodjék rajtam. Mert ha féltem az életem, féltem a dolgokat, akkor nem tudok túlcsordulóan, nagylelkűen szeretni, akkor a jóságom elveszíti az ízét, és ez sajnos ebben a világban még nehezebb, hisz a félelmet próbálják a szívünkben erősíteni, nem pedig a békét, az örömöt, a szabadságot.

– A család mennyire fontos?

– A legeslegfontosabb. Mindennél fontosabb és pótolhatatlan. Akár a gyereknevelésben, akár életünk kibontakozásában, s ezért nagyon fontos, hogy jól éljük meg családi életünket. Nyilván ebben van egy feladat, egy küldetés, de ez forrás is. A hitvesek, a szülők számára a szeretet forrása. Tehát egyszerre mind a kettő, és csak így lehet ezt jól megélni.

– Előadásában többször említette, hogy beszélgetni kell...

– Az embert a kapcsolatok teszik emberré, ehhez nyilván elengedhetetlen a beszélgetés. Minél szebb, élőbb, mélyebb a kapcsolatunk, annál inkább van emberi méltóságunk, annál inkább magunkra találunk. Ezen tudatosan kell gondolkodni, dolgozni, tenni, és segíteni a másikat is, hogy tudjon ő is kapcsolatot teremteni. A gyerekek ebben a kapcsolatban válnak felnőtté, a felnőttek ebben a kapcsolatban élik meg, hogy fontos, szép az ő életük, és fontosabbá, széppé tudják tenni a másik életét is.