Bár jelentősen drágult a takarmány, aki eddig nevelt otthon sertést, tyúkot, libát, az ettől a szokásától nem tért el. Hiszen emelkedett a tojás, a hús ára, a kolbász, a sonka, a szalonna többet drágult, mint a takarmány. Kemény Lajos bátaszéki nyugdíjas korábban hentes volt, de a disznóvágást még ma is rutinból megoldja. Mint mondta, Bátaszéken is egyre többen vágnak disznót. A tartásával, nevelésével nem bajlódnak, sokuknak nem is lenne hol felnevelni a jószágot, inkább megveszik valamelyik közeli vállalkozótól. Alsónyéken van egy vágóhíd, sokan ott vágatják le, illetve hasíttatják félbe.

A háztájiban nevelt disznó vágása ritkább, de erre is akad azért bőven példa. A bátaszéki Berg családban idén is – akárcsak tíz éve – három disznót neveltek fel. Egy a gyerekeknek lesz, kettő a családnak. – Mi szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy nem vesszük a takarmányt – árpát, búzát, kukoricát –, hanem a bérbe adott földjeinkért cserébe terményt kérünk. Így csak tápkoncentrátumot vásárolunk – mondta a családfő. – A két disznó húsa fedezi a teljes évi szükségletünket, és még ott van a sonka, a kolbász, a szalámi és a szalonna. Csak darált húst, felvágottat és néha virslit szoktunk vásárolni.

Az állattartás nagy lekötést is jelent, hiszen naponta kétszer, reggel és este kell etetni őket, az állatorvosi oltásokért is szükséges fizetni, és trágyázni is kell az ólban.

Halász Mihályné és családja Kövesden lakik, ők szintén évek óta nevelnek disznót, és családon belül oldják meg a vágást is. – Idén is két malacot vettünk még tavasszal, azokat hizlaltuk, hamarosan levágjuk őket. Mi minden takarmányt vásárolunk, mert nincs földünk. Egy mázsa kukorica ára most 20 ezer forint, és jó, ha elég egy hétig. Ez az ár a duplája a tavalyinak. Sokat nem nyerünk azon, hogy disznókat vágunk, de legalább tudjuk, hogy mit eszünk. A két állat húsa egy évig elég a családnak. És van mihez nyúlni, ha dolgozni megyünk, ott a sonka, a kolbász. Tyúkjaink is vannak, így tojást sem kell vennünk.

A bonyhádi Csapó családban a hétvégén vágtak le egy disznót. Reggel fél hétkor kezdődött a munka, a hőmérő plusz egy fokot mutatott, ami azt jelenti, hogy ideális volt az időjárás erre a feladatra. A jókedvet fokozta a házi pálinka. A böllér és segédei is erőt merítettek, majd a közel 200 kilós állatot először egy pisztollyal elkábították, majd leszúrták, a perzselést követően pedig feldarabolták.

Érdemes állatorvossal megvizsgáltatni a vásárolt húst

Ugyanakkor egyre többen vannak, akik nem vágnak disznót, mégis van saját sonkájuk, házilag készített kolbászuk. Erre való a készen vett, hasított féldisznó. Az alapanyagokon kívül kell hozzá egy kolbásztöltő gép, illetve kell keresni valakit, aki megfüstöli a végeredményt, ha már otthon nincs erre lehetőségünk. A kolbásznak elég a 7-9 napos füst, de ehhez is érteni kell, az úgynevezett hideg füst jó a kolbásznak.

Az állatorvosok nem győzik hangsúlyozni, hogy a háznál levágott disznók húsát érdemes ellenőriztetni. Erre azonban csak ritkán akad példa. A trichinella-vizsgálatot a hatósági állatorvosnál kell kérni, aki a sertés rekeszizmából vesz mintát, majd ott a helyszínen, mikroszkóp alatt megvizsgálja, és az eredményt is megmondja.