Már sokadik alkalommal hirdette meg a város és a kulturális központ az ajándékozási akciót, s idén minden korábbinál többen hoztak a dobozokban játékot, az ajándékkal kedvességet azoknak, akiknek ettől boldogabb lesz az ünnepük. Most a sok kedves csomagot átadták a város Humánszolgáltató Központjának, hogy ők juttassák el pártfogoltjaiknak az ajándékokat.

Berlinger Attila, a Babits igazgatója elmondta, külön öröm, hogy most, amikor annyi gond nehezíti az emberek életét, mégis ilyen sokan voltak, akik gondoltak a nehezebb körülmények között élőkre, s beszélt arról is, hogy most, a negyedik adventi gyertya meggyújtása előtt bebizonyosodott, helyesnek bizonyult közös tervük a várossal, hogy az adventi ünnepi rendezvényeket a kulturális központ mellett tartsák meg. Hogy itt legyenek a műsorok, a feldíszített téren, a kisebb civil csoportok is otthonosabb környezetben tudtak bemutatkozni.

Már tudják, kik lesznek az ajándékozottak, kész a névsor, elkészítették a listát. (Fotó: M. D.)

Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere a gondosságot hangsúlyozta, amelyet tükröz, hogy a sok szép csomag majd mindegyikére azt is felírták, hány évesnek, s hogy fiúnak vagy lánynak szánták az ajándékot.

Egy ajándékot jelképesen át is adott Tolácziné Varga Zsuzsannának, a Humánszolgáltató Központ igazgatójának, aki elmondta, már tudják, kik lesznek az ajándékozottak. Kész a névsor, elkészítették a listát, s a családsegítő esetmenedzserek tudják, kiknek juttathatják el az ajándékokat. Délután már viszik is azok egy részét a családok átmeneti otthonába és a hajléktalan szállóra, s a jövő héten a többi is eljut a címzettekhez.