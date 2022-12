De még csak egy hétköznapi veréb sem fanyalodik rá a kihelyezett magvakra. Ennek egyszerű oka van: tél sincs nálunk. Pontosabban, névlegesen ugyan van, de olyan enyhe, mintha tavaszelő lenne.Erről karácsony reggel is megbizonyosodhattunk. Az ablakon kitekintve ugyanis nem lehulló hópelyheket, zúzmarás fákat, deres leveleket láthattunk, hanem verőfényt. Az enyhe időben bogarak szálldostak, de azért nem tömegesen, mert belőlük is kevés van.

Igazi, kemény, csikorgó télre lenne szükség, hogy visszaálljon az évszakok, így a természet rendje – sóhajthatnánk fel, de önös, és ugyanakkor nagyon is érthető okból nem tesszük. Hiszen – ki gondolta volna ezt pár évtizeddel ezelőtt – éppen ezek az év végi és újévi, enyhe decemberi és januári hetek teszik lehetővé a takarékoskodást az igencsak megdrágult fűtéssel.

Mert nemcsak téli madárból van kevés, hanem a lakás melegítésére szánt energiából is. De a minimalista rekordot továbbra is a pénz tartja, abból van a legkevesebb. Azt már nehogy szabad szemmel, avagy madártávlatból, de nagyítóval is alig látjuk.