Ha van olyan olvasónk, aki valamilyen oknál fogva jelentős mennyiségű kunával rendelkezik, annak minden irónia nélkül azt tanácsolhatjuk: még ezen a héten próbálja meg elkölteni ezt a valutát Horvátországban. Avagy váltsa vissza ugyanitt, mert hazai pénzintézetek már nem vásárolnak kunát.

Azt azért megkockáztathatjuk, hogy nagy tömegeket nem érint ez a kérdés, illetve nem súlyos gond szűkebb pátriánkban. Jóllehet Horvátország, azon belül a tengerpart továbbra is közkedvelt úti cél honfitársaink körében. Ebből logikusan az következhet, hogy nyaranta magyarok – köztük Tolna vármegyeiek – tömege indult kunával bélelt pénztárcával az Adriai-tenger felé. Ha ez így is van, a döntő többség ugyanúgy járt el, mint azt tette a gyakorta az Adrián nyaraló kollégánk.

– A visszaúton a maradék kunát még a magyar határ előtt elköltöttük valamelyik nagyobb áruházban – mondta Árki Attila. – Ha már egyszer a beváltott pénzt a nyaralásra szántuk, nem láttuk értelmét visszahozni. A papírpénzeken például horvát édességeket, italokat vásároltunk, legfeljebb néhány fém érme maradt nálunk.

Mindezen túl az sem előírás, hogy feltétlenül nagy mennyiségű kuna készpénzzel kellett volna a Dráván túlra utazni. A Visa nyolc közép- és kelet-európai országot vizsgáló, tavalyi tanulmánya szerint „külföldi utazásai során inkább bankkártyával, okostelefonnal vagy okosórával fizet a magyarok 62 százaléka, a digitális fizetések külföldi használatát tekintve ez a második helyezés a régiós rangsorban.” Így tett kollégánk is, aki azt is megjegyezte, hogy a bankközi elszámolást tekintve a kártyás gyakorlat pénzügyi szempontból takarékosabb megoldásnak bizonyult a váltáshoz képest.

Ezzel együtt magyarországi kuna visszaváltás ügyben gyakorlatilag már az OTP Bank 2022. december 19-i, Tájékoztatás a horvát kuna megszűnéséről című közérdekű közleménye is tartalmazta a lényeget. Íme: „Horvátország 2023. január 1-jétől bevezeti az eurót (EUR), ezért a horvát kuna (HRK), mint hivatalos pénznem megszűnik. A fentiek miatt az OTP Bank (...) a horvát kuna valutában történő pénztári tranzakciókat 2022. december 30-ig a bankfiókok pénztárzárásáig biztosítja, az árfolyamjegyzést 2022. december 30. nappal megszünteti.”

A következmény egyértelmű. A Hír TV január 4-én tette közzé honlapján Madarász Gyula, az Exclusive Change alapítója nyilatkozatát:

„Magyarországon már a kereskedelmi bankok nem veszik a kunát, értelemszerűen a pénzváltók sem. Egy megoldást tudunk, kint Horvátországban el tudják adni a kereskedelmi bankoknak, és van egy FINA nevezetű pénzügyi szolgáltató, akiknél szintén el tudják adni év végéig. 2024 januártól a Horvát Nemzeti Banknál tudják beváltani a kunát.”

A részletekről a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti központját kérdeztük. Horváth Mira, az intézmény főmunkatársa elmondta, hogy a horvátországi boltokban január 14-én éjfélig lehet kunával is fizetni. A visszajárót euróban kapja a vevő. Január 14-e után Horvátországban ez év végéig van lehetőség a kuna visszaváltására a postákon és kereskedelmi bankokban. Sőt, a 2023-as év után is van megoldás, mivel a Horvát Nemzeti Bank időkorlát nélkül átváltja a bankjegyeket, azaz a papírpénzeket. Az érméket viszont a jegybank 2025. december 31-ig cseréli be.

Második búcsú a kunától

Miután 1941 tavaszán a német támadás következményeként Jugoszlávia szétesett, a tengelyhatalmakhoz csatlakozó, úgynevezett Független Horvát Állam az addigi dinár helyett a kuna pénznemet tette hivatalos fizetőeszközévé. A kuna szó jelentése horvátul nyest, pénznévvé azért vált, mert a középkorban horvát területen nyestbőrrel lehetett az adót leróni. Az 1918 előtti magyar címerben ott látható a Szlavóniát jelképező futó nyest, az ábrázolás a jelenlegi horvát címerbe is átkerült.

Ismét a dinár volt a második Jugoszlávia valutája 1945 után 1993-ig. Horvátország 1993-ban, a visszaszerzett függetlensége után, a történelmi előzmények miatt heves parlamenti viták közepette, úgy döntött, hogy visszahozza a kunát. Harminc év elteltével a nyest távozott, és helyébe az EU-s valuta került. Visszaváltáskor 7,53 kunáért kapunk egy eurót.