Kihívások, célok, feladatok címet adták a találkozónak, amelyen Böröcz Máté, az MCC szekszárdi vezetője volt a beszélgetés moderátora, s arról szólt, milyen kihívásokkal kell megküzdenie 2023-ban hazánknak, illetve, hogy mik az aktuális feladatok, amelyekkel a kormány középtávon szembenéz.

Fotó: Makovics Kornél

Gulyás Gergely először a szekszárdi bort és az itteni borászokat méltatta, mondván, ha a rendszerváltoztatást követően minden ágazat olyan sikeres lett volna Magyarországon, mint az itteni borászat, akkor most Svájccal versenyeznénk.

Ezt követően – mint legaktuálisabb témáról – az elmúlt napok tragédiájáról, a törökországi földrengésről szólva a mentési munkában résztvevő magyarokról beszélt. Ők, mondta, elsők között értek oda, s eddig 27 embert mentettek ki a romok alól.

A moderátor következő kérdése úgy szólt: mi az oka, hogy Brüsszelben nem szeretnek minket, magyarokat?

Ennek oka, hogy a választók szavazatai alapján négyévente egy erős, nagy, konzervatív párt uralja az országban a belpolitikát, s ez nem vált ki tetszést Brüsszelben. Emiatt – folytatta Gulyás Gergely – az unió megpróbál megfélemlítési eszközökhöz nyúlni, s napjainkban ennek a zsarolásnak tanúi vagyunk. Meglennénk európai uniós pénzek nélkül is, tette hozzá, de természetesen nem ez a célunk, ezért teszünk meg mindent, hogy az összes uniós forrást megszerezzük.

A miniszter cáfolta azt az állítást, hogy az ország fejlődésének az uniós forrás az alapja, ugyanis a kapott pénz – ha leszámítjuk a befizetést – a magyar nemzeti jövedelemnek 1,4 százaléka.

Többször felmerül bizonyos helyeken a következő kérdés: Mi jobb, az unióban maradni, vagy kilépni?

– Pillanatnyilag az Európai Uniónak nincs alternatívája, s nem a kapott támogatás miatt, hanem azért, hogy Magyarország része legyen annak az egységes schengeni térségnek és egységes piacnak, amely a hazai gazdaság működéséhez nélkülözhetetlen. Az Európai Unió egy jó találmány, de ahogy ma működtetik, az sajnos nem jó.

Szóba került az orosz-ukrán háború kapcsán a szankciós politika is. Erről a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, azoknak, akik kitalálták, megtérül, ha feltételezzük, hogy az Egyesült Államokban találták ki. Európának egy rossz ötlet, rossz üzlet volt, mondta, ugyanis az oroszokkal szembeni szankciónak szánták, de ezen az oroszok csak nyertek, mert sikerült egekig növelniük a kőolaj és a gáz árát.

– Ez összefügg az inflációval, vagy a hazai kereskedelemben az árak ugrálása csak a boltok trükközése? – kérdezte Böröcz Máté.

– Jogász vagyok és nem közgazdász – kezdte válaszát Gulyás Gergely –, de azt biztosan tudom, hogy az energiaárak emelkedése mindenre kihat. A mi energiafüggőségünk pedig lényegesen nagyobb, mint Európa legtöbb országáé. Ez a kommunizmus rossz öröksége, de 2010 óta változtattunk ezen, így ma már Szlovénia kivételével minden szomszédunkkal csővezetéken össze vagyunk kötve. Viszont a szállítási kapacitások nem épültek ki Európában, s ennek megfelelően a földgáz 85 százalékát ma is Oroszországból kapjuk, és kőolajból sem állunk sokkal jobban. A magas inflációnak ez az egyik oka, másik pedig az árfolyam gyengülése, amit talán most sikerül megállítanunk.

A villamosenergia kapcsán szóba kerül Paks 2. Itt megemlítette a miniszter, hogy a működő paksi blokkoknak köszönhető, hogy ezen a téren nincsenek gondjaink, mert az legolcsóbb, leginkább környezetbarát és legmegbízhatóbb energiaforrás. Paks 2 építésével jelentős csúszásban vagyunk, folytatta, s ha most valóban sikerül elkezdeni az építkezést, akkor remélhetően 2032-ben kezd működni a két új blokk. Nehézséget jelent, hogy nem csak orosz technológiával épülne, hanem uniós cégek is közreműködnének. Ezek most is szeretnének részt venni a bővítésben, de nem tudni, hogy kapnak-e államuktól erre engedélyt.

Végezetül az MCC szekszárdi képző központjának vezetője azt kérdezte: Miként értékeli Gulyás Gergely a Mathias Corvinus Collegium szerepét az oktatási rendszerben?

– Hihetetlenül jó volt szinte mindenütt, ahol magyarok élnek, ezt a nemzeti alapokon álló, tehetséggondozással foglalkozó oktatási hálózatot létrehozni, amely támogatja a tehetségeseket tíz éves kortól az egyetemi éveken át, akár a PhD megszerzéséig. Minél több ilyen képzési központra van szükség Magyarországon.