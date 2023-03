Gőzerővel zajlanak a tudáspróbák a Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium épületében. Az intézmény országos szakmai tanulmányi versenynek ad otthont.

A gyakorlat mellett az elméleti tudásról is számot kell adniuk (Fotó: Mártonfai D.)

Fontos feladataink közé tartozik a tanulmányi versenyek szervezése – mondta el lapunknak a helyszínen tartózkodó Székely Erika, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Szakképzési és Szaktanácsadási igazgatója. – De nem érjük be ezzel a jogszabályi előírással. Alapvető számunkra, hogy a munkaerő-utánpótlás az agráriumban is felkészült szakemberekkel valósuljon meg. Az nyilván evidencia, hogy ez a felkészítés a szakképzésben zajlik. Viszont a tanulmányi versenyeken, főleg, ha országos döntőről van szó, mint most, a színvonalról is érzékletes képet kapunk. Itt bizonyosodhatunk meg arról, hogy valójában mit is tudnak a gyerekek.

Az igazgató hozzátette, hogy betekintett a versenyszámokba, a szóbeli és gyakorlati feladatokba egyaránt. Akadtak, akik remekül teljesítettek, mások viszont némileg elmaradtak ettől a nagyon magas szinttől. Ez azonban nem feltétlenül a tudás, a szaktudás hiányát bizonyítja: számításba kell venni a versenyhelyzet kiváltotta stresszt, avagy a gyakorlatlanságot. Székely Erika ezért húzta alá, hogy milyen jelentős szerepe van magára a versenyre való felkészítésnek is. Megjegyezte, hogy a Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum ezt a megmérettetést igen jól szervezi, látszik, hogy hasznosítja az emlékversenyekből adódó tapasztalatokat. Külön előny, hogy a helyi fiatalok számára tangazdaság is rendelkezésre áll, tehát van tere a gyakorlásnak.