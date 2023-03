A Családbarát Magyarország Központ idén is félszáz cégnek, hivatalnak, s köztük néhány önkormányzatnak adta a cím viseléséhez a jogosítványt. A vármegyeszékhely hivatala már másodszor kapta meg ezt a elismerést. Erről tartottak csütörtökön kora délután rövid sajtótájékoztatót.

Gyurkovics János alpolgármester elmondta, minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy kedvező munkakörülményeket biztosítsanak a hivatal dolgozóinak. Szolgálva a dolgozók érdekeit, közösséget építettek, mert vallják, hogy a hivatal nem csak egy munkahely, hanem közösség, ahol a dolgozók összetartoznak. Azért is, mert a jó emberi környezet segítség a pontos, jól végzett munkához.

Dr. Gábor Ferenc jegyző hozzátette, napjainkban, mikor a szokásosnál több gonddal kell megbirkóznia mindenkinek, különösen fontos a jó munkakörülmények megteremtése. Az elsők között vezették be – kísérleti jelleggel – a négy napos munkahetet a téli időszakban, az ötödik napon home office-ban dolgoztak a hivatal alkalmazottai. Hamarosan a közgyűlés elé terjesztik, hogy a rendszer a tél elmúltával is maradjon, mert ez is vonzóbbá teszi a munkahelyet. A jegyző elmondta, lehetőséget teremtenek részmunkára, diákmunkára is, mert fontos, hogy megszerezzék és megtartsák a kvalifikált munkaerőt.

Az elismerő címet két éven át viselheti a hivatal.