Stettner Eleonóra egyetemi szobájában az egyik legfeltűnőbb tárgy egy próbababán feszülő „matekpulóver”, amit ő kötött. A ruhadarabnak sem a színe, sem a formája nem mindegy, hiszen egy Klein-­kancsót, ami zárt egyoldalú felület, és egy Möbius-szalag felületét is megjeleníti.

Stettner Eleonóra (Forrás: Sonline.hu)

– A ELTE-n végeztem, mert az oktatás is nagyon érdekelt – mondta a Sonline.hu hírportálnak adott interjúban a kitüntetett. – A dombóvári gimiben tanítottam 25 éven át, főleg matek speciális tantervű osztályokat. Több országos versenyzőt is neveltem. A tudományos tevékenységbe úgy keveredtem bele, hogy egy továbbképzésen annyira jól sikerült a záródolgozatom, hogy azt mondták rá, ezt tovább kell fejleszteni. A középiskolai tanítás mellett azonban mindez nehezen ment, ezért akartam felsőoktatásban tanítani. Betelefonáltam hát a kaposvári egyetemre, hogy van-e állás. Először óraadó lettem, de már 20 éve itt vagyok, és nyugdíj mellett is teljes óraszámban tanítok.

Stettner Eleonóra az alapképzésen és a mesterképzésen oktat, és a doktori iskolában az idén is tartott angol nyelvű kurzust a hálózatkutatásról. Amióta a mérnökképzés beindult a kaposvári campuson, az alapozó tárgyakat ismerteti meg az első évesekkel. Több projektben is részt vesz, ami az oktatással és az oktatás népszerűsítésével foglalkozik.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja.