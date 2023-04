A ministránsnap délelőtt egy versennyel indult, ahol a vándorkupát ezúttal Szigetvár nyerte. A gyerekeknek a játékos megmérettetés során nyolc állomáson kellett végighaladniuk, ezt követően, délután beltéri műhelymunkákon, kézművesfoglalkozásokon – például könyvjelző készítésen – vehettek részt, de voltak szabadtéri programok is. Az esemény szervezőihez, résztvevőihez még az időjárás is kegyes volt: a kültéri programok idején, abban az egy órában éppen nem esett az eső. Délután 15 órakor egy püspöki szentmisével zárult a program, amelyet Felföldi László pécsi megyéspüspök celebrált.

Az évente két alkalommal, tavasszal a hagyományok szerint Tolna vármegyében, ősszel pedig Baranyában megrendezett ministránsnapot mindig az egyházmegye mindenki számára könnyen megközelíthető részére szervezik, általában olyan településre, ahol katolikus iskola működik. Tavaly ősszel Komlón, előzőleg pedig Szekszárdon zajlott a program.

Tamásiban első alkalommal vendégeskedett a ministráns nap – számolt be lapunknak Kovács József püspöki titkár, akitől megtudtuk, hogy a reggel 9-kor kezdődő eseményre minden korábbinál többen, a gyerekekkel, szervezőkkel és szülőkkel együttesen csaknem 250-en jöttek el. Az egyházmegye területén tevékenykedő kisebb-nagyobb településekről, összesen több mint húsz plébániáról, egyebek mellett Szigetvárról, Harkányból, Siklósból, Villányból, Mohácsról, Paksról, Komlóról, Szekszárdról, Bolyról, Dunaföldvárról és természetesen Tamásiból érkeztek résztvevők.

Püspöki szentmisével zárult a program, amelyet Felföldi László pécsi megyéspüspök celebrált (Fotó: Pécsi Egyházmegye/Facebook)

A püspöki titkár elmondta, hogy a találkozónak ezúttal az irgalmasság állt a középpontjában, mint fő téma, hiszen most hétvégén van az irgalmasság vasárnapja, de a program része volt a közelgő pápalátogatásra készülődésnek is. A fő szervező szerint az összejövetel célja egyébként a találkozás, együttlét, lelki megerősödés a hivatásban, a szolgálatban. Mint mondta, a gyerekek „csodabogaraknak” hihetik magukat, sokszor érezhetik azt, hogy egyedül vannak a saját településükön, plébániájukon, itt pedig hasonló fiatalokkal találkozhatnak. Kovács László jelezte azt is, hogy már készülnek a nyári ministráns táborra, amelyet július 9-15 között tartanak majd Gyönkön.