Huszonnégy témát tárgyalt szerdai ülésén a paksi képviselő-testület, egyebek mellett módosították a Paksi Gyógyászati Központ és a Paksi Városi Múzeum alapító okiratát is. A gyógyászati központ alapító okiratának módosítását a gyógyfürdő megszüntetéséről szóló korábbi testületi döntés, valamint az indokolta, hogy emiatt május elejétől a Deák Ferenc utcai épületben is megszűnik a betegellátás. Az ottani rendelések részben a Barátság utca 2. szám alá, részben pedig a gyógyászati központ fő telephelyére, a Táncsics Mihály utca 13. alá költöznek – mondta az ülésről tartott csütörtöki sajtótájékoztatón Szabó Péter.

A gyógyfürdő épületének későbbi hasznosításával kapcsolatban a polgármester közölte: szeretnék megtartani az épület gyógyászati funkcióját, egyes részeibe kisebb átalakításokat követően bizonyos szakrendeléseket telepítenének. A medencetérrel kapcsolatban úgy fogalmazott: az önkormányzat semmiképpen sem szeretné saját fenntartásban működtetni azt a későbbiekben sem.

Szabó Péter szerint ha lenne olyan befektető, aki fantáziát lát a gyógyfürdő hasznosításában, és hajlandó bizonyos beruházásokat véghez vinni, azt nyereségesen is működtetni tudná. Megismételte a korábban elhangzottakat, amely szerint már a fürdő megépítésekor olyan szolgáltatásokat kellett volna a gyógyfürdő mellé telepíteni a szaunától kezdve az élményelemekig, amelyek jelentős bevételt generálhattak volna. Példaként Mórahalmot említette, ahol a profitot termelő szolgáltatások miatt a helyi önkormányzatnak csupán egymillió forintot szükséges mellé tennie havonta, míg Paksnak ez háromszázmillió kiadást jelentett évente.

Szabó Péter szerint kellő fantáziával nyereségesen is működtethető lenne a fürdő (Fotó: M. Gy.)

A helyi testület döntése értelmében Paksi Múzeum átszervezése után végleg megszűnik a képtár is. – A Paksi Képtár épületének fenntartása már a kezdetek óta kiemelkedően magas kiadási költségekkel járt a város számára, míg kihasználtsága – leszámítva az iskolás gyermekek számára szervezett múzeumpedagógia foglalkozásokat – nagyon alacsony volt – fogalmazott a döntés kapcsán a polgármester. Hozzátette: Paks közönsége sajnos nem igazán volt kíváncsi a megnyitása óta eltelt 10-12 évben az intézmény kiállításaira, évente összesen mindössze ötven és száz között volt a belépőt fizető látogatók száma.

Ez a helyzet hosszú távon nem volt fenntartható, emiatt döntött úgy a képviselőtestület, hogy a Képtárat megszünteti – mondta a döntés hátteréről a polgármester, hangsúlyozva, hogy a múzeumi feladatokat természetesen továbbra is ellátja a város önként vállalt tevékenységként. A képtárban jelenleg látható értékes festmények átkerülnek a múzeum épületébe, ahol továbbra is megtekinthetőek lesznek. Ugyakkor arról tájékoztatott, hogy mivel a Képtár megszűnik, az itt dolgozó hét teljes és egy félállású személy státusza is megszűnik. Ez nem ütközik a kormány munkahelyvédelmi rendeletében meghatározottakkal – tette hozzá.

A testület ezen kívül technikai módosításokat hajtott végre az önkormányzat költségvetésén, bírósági ülnököket választottak, valamint döntöttek a Paksi Városi Múzeum igazgatói állására kiírt pályázatról is. Az intézményt több mint húsz éve vezető Váradyné Péterfi Zsuzsanna megbízatása ugyanis július végével lejár és úgy tudni, az igazgató nyugdíjba vonulását tervezi.

Hopp-Halász Károly, képzőművész kiállítása. Évente összesen ötven és száz közötti fizetős látogató járt a képtárban (Fotó: Molnár Gy.)

Döntés született arról is, hogy főállású alpolgármesterként folytatja tovább munkáját Leber Ferenc korábbi társadalmi megbízatású alpolgármester, aki eddig Paks II. Zrt. és az önkormányzat közötti kapcsolattartásért felelt. Szabó Péter mint mondta szeretné, ha a nukleáris szakember tovább vinné ezt a feladatot, emellett ő tartja majd a kapcsolatot Paks I-el, valamint kulcsszerepe lenne az önkormányzatot érintő, nagyobb beruházásokkor előforduló műszaki feladatok, illetve az önkormányzat gazdasági társaságainak felügyeletét illetően.