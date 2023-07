December elején nevezték ki államtitkárnak, egy héttel azt megelőzően, hogy egészen drámai események történtek Dunaújvárosban. Most, hogy megvan az új vevő a vasműre, fel tudná-e idézni az akkori történéseket?

Valóban december 7-én neveztek ki államtitkárnak, és már rögtön az első munkanapomat Dunaújvárosban kezdtem, ahol a katasztrófavédelem munkatársai és nemzetközi szakértők társaságában mértük fel az ottani állapotokat. Bár azt már korábban lehetett tudni, hogy nagy a baj, miután a villamos energia ellátás kis híján megszűnt december elején, amit egyébként szintén a GFM oldott meg végül, de az csak a terepszemlén derült ki, hogy a helyzet még annál is súlyosabb, mint gondoltuk. A két kohó hónapok óta nem működött és nem voltak megfelelően leállítva ilyen hosszú időtartamra, a kokszolóban pedig lényegében nem maradt szén, ami egy olyan technológiánál, mint ami a vasműben is van, óriási probléma. Szén hiányában ugyanis a kokszoló végérvényesen tönkremegy. Mondanom sem kell, hogy az események ilyen láncolatának beláthatatlan következményei lehettek volna az egész gyárra és az egész városra nézve is.

A szénutánpótlást hogy sikerült megoldani az ominózus napon?

A legégetőbb kérdés a szén biztosítása volt, többeket kerestünk, köztük a Libertyt, akivel korábban is tárgyalt a kormány. Végül ők az ostravai gyárukból biztosítottak szenet. De az út így is kalandos volt, a kormány részéről elég aktív terepmunka zajlott, hogy időben megérkezzen a szállítmány. Én például folyamatos telefonkapcsolatban voltam a MÁV és a Rail Cargo vezetőivel, hogy gyorsított pályán tudjon haladni a szerelvény, ami végül az utolsó pillanatban érkezett meg.

Ez a vonat mindenesetre nagyon nem akart befutni, fél napot állt a szlovák–cseh határon, miközben Szlovákiában mozdonyt kellett cserélni. Összehasonlításképp: az első szénszállítmány Ostravából 30 óra alatt ért ide, a második már fele ennyi idő alatt.

Ami csak decemberben történt a vasművel, nem beszélve azt ezt megelőző évekről, abból már a streaming-szolgáltatók nyugodtan készíthetnének egy nagyon izgalmas és szövevényes sorozatot.

Ezzel egy időben elindult a felszámolási eljárás, erre miért volt szükség?

A kormánynak mindenképpen lépnie kellett, a gyorsított felszámolási eljárás teremtette meg annak a lehetőségét, hogy rendeződni tudjon a helyzet, nélküle végzetesek lehettek volna a következmények. Pont azért tartjuk kiemelkedő sikernek a Dunaferr eladását, mert Magyarországon egy felszámolás általában bezárással végződik. Az elmúlt 30 évben nem nagyon van példa arra, hogy egy termelő cég, amely ellen felszámolás indul, és reorganizálják, megmenekült volna. A felszámoló és csapata kiváló munkát végzett az elmúlt hét hónapban, a felszámolás alatti bérmunka pedig, amit a végül nyertes Liberty végeztetett, megalapozta, hogy sikeresen értékesíthető legyen a vasmű. Nagyon sokat jelentett, hogy újraindult az egyik kohó és a hengerművek.

