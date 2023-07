A kétségek és a remények dátuma a felső fokon tovább tanulni szándékozó fiatalok körében a szerda este nyolc óra. Ugyanis ekkor hirdetik ki a 2023 szeptemberében induló, felsőfokú képzések ponthatárait. Míg tavaly 99 192-en jelentkeztek egyetemre, idén ez a szám 126 449-re emelkedett. Az első diplomaszerzésre jelentkezők száma 100 ezerre nőtt, tavaly 74 ezer volt, mindez 34 százalékos emelkedést jelent – közölte Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár.

Fotó: Löffler Péter

Ez a nap Tolna vármegyében is számos fiatal idegeit teszi próbára. Tekintettel arra, hogy idén szűkebb pátriánkban több mint kétezer végzős középiskolás tett érettségi vizsgát. Közöttük volt Szalai Bálint, a Szekszárdi Garay János Gimnázium diákjai is.

– Akárcsak a többiek, én is nagyon várom az este nyolc órát – nyilatkozott lapunknak. – Ez az időpont valóban sorsfordító lesz valamennyi érintett számára. Nem kétséges, hogy mindannyian sokat dolgoztunk, küzdöttünk azért, hogy bekerüljünk a számunka fontos egyetemre. Erről szólt az elmúlt gimnáziumi négy évünk és az érettségi vizsga folyamat. Ugyanakkor hadd tegyem hozzá, hogy annak sem kell végképp elkeserednie, akinek most esetleg nem sikerül bejutnia egyetemre. Hiszen egy év belföldi, avagy külföldi munka széles látókört és tapasztalatot eredményezhet. Életre szóló élményeket, tudást nemcsak iskolapadban lehet szerezni. Jómagam a Pécsi Tudományegyetem jogi karára jelentkeztem. Azt tudom, hogy tavaly itt 420 volt a felvételi ponthatár. Én idén 462 pontot gyűjtöttem össze. Ez azt is jelenti, hogy remélhetőleg nem rosszak az esélyeim.

Wehovszky Kíra Tícia, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium végzős diákja nem titkolta, hogy nagyon izgul. Mert nyilván nem mindegy, hogy bekerül-e vagy sem az egyetemre.

– Ezzel együtt úgy érzem, hogy minden tőlem telhetőt megtettem a siker érdekében – folytatta. – Meghatározó esemény ez a saját és a többi diáktársam életében. A jövőnk dől el. Az évek során tanáraink minden dolgozattal és felelettel az érettségire készítettek fel bennünket. Most ugyan kinyílt előttünk a világ, de az óvó kezek, amik eddig segítették, egyengették utunkat, eltűnnek mellőlünk. Különös belegondolnom abba, hogy ma eldől a kérdés: kifizetődik-e az éveket felölelő, rengeteg befektetett munka? A Pécsi Tudományegyetemre jelentkeztem, kereskedelem és marketing szakra. Izgatottan várom, hogy milyen élményekben lesz részem életem ezen új szakaszában. Annyit még hadd tegyek hozzá, hogy ez úton is sok sikert kívánok minden diáktársamnak, érjék el céljaikat!

Nemes István Domonkos ugyancsak az említett bonyhádi intézményben érettségizett ezen a nyáron. Ezt a különleges szerdát úgy jellemezte, mint olyan napot, amikor az érintett, sokezres diákság izgatottsága és idegessége elérte a maximumot.

– A bekerülni akarás és a legjobbért való reménykedés érzése a realista felfogásmódommal keveredik – adott számot érzéseiről. – Tudom, hogy a legjobb teljesítményt nyújtottam a felkészülés idején. A vizsgák eredménye bátorít, büszkeséggel tölt el. A választott egyetememnek különleges helye van a szívemben, ezért igyekszem távol tartani magamtól a lehetséges elutasítás gondolatát. Pozitív maradok és emlékeztetem magam arra, hogy minden tőlem telhetőt megtettem. Bármi legyen is az eredmény, többi diáktársammal együtt én is keményen dolgozom továbbra is álmaim elérése érdekében. Nem adjuk fel, nem adom fel.

Frissítés!

Lapzárta, tehát este nyolc óra után kaptuk a hírt a három megszólaltatott fiataltól, hogy mindannyian elérték a szükséges pontszámokat, azaz bejutottak az egyetemre.