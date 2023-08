A résztvevőket elsőként Széles János, a Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy két év után ismét Bogyiszló a rendezvényük házigazdája, illetve köszönetet mondott a polgárőr társaknak áldozatos tevékenységükért. Így tett Tóth István polgármester is, hozzátéve, hogy annak idején alapító elnöke volt a bogyiszlói egyesületnek, így jól ismeri, mivel jár ez az önként vállalt feladat.

Dr. Marcsek Sándor rendőr ezredes, a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetője úgy fogalmazott, hogy a polgárőrség a rendőrség legfőbb szövetségese. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a közterületen eltöltött közös szolgálati óraszámok egyre magasabbak, amelynek nagy jelentősége van a bűnmegelőzés terén. A rendőrkapitány minden alkalmat megragad arra, hogy köszönetet mondjon a polgárőröknek, amiért szabadidejükben, ellenszolgáltatás nélkül tesznek a közbiztonságért.

Így tett most is, egyúttal a hozzátartozóiknak is háláját fejezte ki, amiért támogatást nyújtanak, és ha kell, nélkülözik polgárőr családtagjukat. – De a mai nap szóljon a szórakozásról – mondta zárásul dr. Marcsek Sándor. Okkal, hiszen a családi napon különböző programok várták a kilátogatókat. Volt rendőrségi kutyás bemutató, képviseltette magát a Tolna Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság, rendőrmotorokat is megszemlélhettek az arra kíváncsiak, a Tolna Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság füstsátorral érkezett, a gyerekek által legjobban várt program pedig a délutáni habparti volt.

Mindez a már hagyományos Hóci-parti termelői piachoz kapcsolódott, így különböző kézműves termékekből, házi készítésű finomságokból válogathattak a rendezvény résztvevői. Bemutató autókkal képviseltette magát a Suzuki Barta, a másik kiemelt támogató pedig a Tarr Kft. volt.

A családi napon elismeréseket is átadtak. A szervezésért oklevelet vehetett át dr. Marcsek Sándortól Nagy Zoltán, a Bogyiszlói Polgárőr Egyesület elnöke és Sztronga Bettina, Szekszárdi Járási Koordinátor. Őt a „Polgárőr Érdemkereszt” ezüst fokozatával is elismerte dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke.