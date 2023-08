Csontos Gábor 2017-ben érettségizett a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban. Már ekkoriban felhívta magára a figyelmet, hiszen földrajz tantárgyakból nemzetközi versenyeken ért el kimagasló sikert. 2016-ban a Kínában, azon belül Pekingben tartott Nemzetközi Földrajzi Diákolimpiáról hozott haza ezüstérmet. Az akkor 12. osztályos tanuló az intézmény történetének addigi legjobb eredményét mondhatta magáénak. A fiatal nem másutt, mint a Parlamentben vehette át a neki adományozott miniszterelnöki elismerő oklevelet. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy van élet számára a földrajzon túl is; hiszen nyelvhasználati versenyen is kiválóan szerepelt, akárcsak történelem, sőt, matematika tantárgyakból tartott országos megmérettetéseken is.

Lehetőségeit felmérve és angol nyelvtudásában is bízva úgy döntött, hogy Cambridge egyetemére jelentkezik, ott mélyül el a földrajz tudományában. Törekvése sikerrel járt. Erről az elhatározásról, a felvételi folyamatról és egyetemi életéről, ott szerzett élményeiről, tapasztalatairól is beszél a teol.hu podcast vendégeként. A University of Cambridge által adományozott Bachelor of Arts diploma után nem volt megállás, Londonban a mesterképzést teljesítette. Azt is elmondja, hogy jelenleg hol él, mivel foglalkozik és a jövőben mely tudományos területek felé kíván fordulni. Egyvalami biztos, a tanulással egy életre eljegyezte magát.