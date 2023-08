Elmondta, Domboriban a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának szakemberei két-három hetente vizsgálják a víz minőségét, és az augusztus 8-án végzett ellenőrzés során vett mintában a megengedettnek háromszorosa volt az enterococcus baktérium mennyisége. A maximálisan megengedett 300-as értéknél jóval magasabb, az I. strandon 787, a II. strandon 982 volt a koncentrációja. Emiatt kellett hatósági eljárás keretében lezárni a strandot.

Egyébként a Duna-holtág vizét több helyen vizsgálják, s most csak a szabadstrandon mutatott ki a próba ilyen fertőzést, az Ifjúsági tábor és a Donautica Hotel strandján nem volt szennyezett a víz.

Az pedig, hogy a két leginkább látogatott helyen mi okozhatta a fertőzést, rejtély – mondta az alpolgármester –, a rendőrség bevonásával igyekeznek kideríteni. Sajnálatos, folytatta, hogy a történtek kapcsán hamis információk sora röppent világgá. Különféle elméletek terjednek szájhagyomány útján is, és az egyik internetes híroldalon az a valótlan állítás is megjelent, hogy az önkormányzat munkatársainak tájékoztatása szerint szándékosan szennyvizet engedtek a Dunába. Ilyen információt senki nem adott, s nem is történt szennyvízengedés.

Az a hamis információ is terjed, hogy a nagy Dunából a holtágba engedett víz okozta a bajt, ami nem csak azért lehetetlen, mert akkor másutt is kimutatták volna a bakteriális fertőzést, hanem egyszerűen azért, mert a vizsgálat augusztus 8-án történt, s a folyóból a szivornyán keresztül csak két nappal később, 10-én került a Vízügyi Igazgatóság engedélyével pár milliméternyi víz a holtágba.

Felröppentek konteók, konspirációs teóriák is, hogy szándékosan szennyezték a vizet, azért, mert a közeli strandokon kevés a vendég, s, hogy inkább oda, vagy a Balatonba menjenek fürödni az emberek.

Domboriban évtizedek óta nem fordult elő a mostanihoz hasonló eset. A múlt század óta Paksról is érkezik kristálytisztán a csámpai csatorna biológiai szűrőin keresztül az erőmű hűtővize, frissíteni a holtágat. A strand pedig nagyszerűen kiépült, van új játszótér, folyamatosan karbantartott zöldfelület, kamerák vigyázzák a vendégek biztonságot, ahol a forró napokon sokan voltak.

Most nem lehet fürdeni. Ez eleve bosszantó, s ezt tetézi, hogy sok helyről éri alaptalan támadás a faddi önkormányzatot. Terjednek álhírek, rontják az egyre kedveltebb üdülőhely hírnevét is.

Bali Ervin elmondta, hétfőn kértek ismételt mérést, amelyet a szakemberek kedden el is végeztek. Ha ennek eredménye kedvező lesz, még utána szükség van egy újabb ellenőrzésre, s ha az sem mutat ki bakteriális fertőzést, újra megnyílik a strand.