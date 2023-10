Tizennégy, köztük több fontos napirendi pontot tárgyalt szerdai testületi ülésén a tamási grémium. Több beszámoló is elhangzott, Varga-Pintér Rudolf ügyvezető igazgató egyebek mellett a Tamási Termálfürdő ezévi üzemeltetéséről, eredményeiről beszélt. Mint elhangzott, az idei évtől a fürdőt a Tamási Vagyongazdálkodó Kft. üzemelteti, az intézményt, februártól szakaszosan nyitották meg. A számokból az látható, hogy a fürdő – annak ellenére, hogy teljes üzemben csupán májustól szeptember végéig tartott nyitva, valamint az új épület csupán korlátozottan volt használható – az azóta eltelt időszakban nagyon szép látogatószámot hozott: a beszámolási időszakban, vagyis szeptember végéig több mint 38 ezren léptek be, az év végéig pedig ez a szám várhatóan eléri a 45 ezret is.

Porga Ferenc polgármester azt mondta, ez a szám egy kicsit még a várakozásokon is felüli. A továbbiakról megtudtuk, a teljes nyitvatartás várhatóan az őszi szünet végéig marad, ezután pedig az intézmény visszaáll a részleges, csütörtök-péntek-szombat-vasárnapi nyitvatartásra. A fürdő ügye egyébként a zárt ülésen is előkerült. Bár stratégiai döntés ezúttal nem született, a korábbi üzemeltetővel még függőben lévő vitás kérdéseket sikerült lezárni, az erre az időszakra vonatkozó elszámolást jóváhagyta a testület. – Hogy milyen irányban tudunk elindulni, lesz-e forrás a közeljövőben a felújításra, ennek eldöntését a novemberi testületi ülésre halasztottuk – jelezte kérdésünkre Porga Ferenc.

A testületi ülésen döntöttek több Területi Operatív Programba (TOP Plusz) benyújtott pályázatokról. Porga Ferenc elmondta, hogy hamarosan megnyílnak azok a fejlesztési források, amelyekre Tamási is tud pályázni. – Több mint hárommilliárd forintos az a keretösszeg, amelyet megcélzunk, ha sikerül, ennyi fejlesztésre szánt pénz érkezhet a városba az elkövetkező időszakban – hangsúlyozta a polgármester. Mint megtudtuk, ezek között egyebek mellett belterületi utak fejlesztése szerepel. – Az utak korszerűsítésére egy jelentősebb összeget pályázunk meg, ugyanis több olyan utca van, amelyik forgalmas, de burkolata igen rossz állapotú. Ezeket szeretnénk korszerűsíteni – számolt be a részletekről a városvezető.

Az élhető települések kategóriában két olyan közterület, a Kossuth tér-Szabadság utcai, valamint a Zrínyi utca-Szabadság utcai rész teljes rekonstrukcióját is megpályázza Tamási, amelynek a tervei már elkészültek és jelenleg ezek engedélyeztetési eljárása zajlik. A megpályázott célok közül kiemelkedőnek nevezte még a térségi turizmusfejlesztést, a fürdő és környékének korszerűsítését.

Hasonlóan hangsúlyos területként kiemelte az energetikai beruházásokat, amely egyebek mellett több önkormányzati épület energetikai megújítását jelenti, napelemek, hőszivattyúk, nagy teljesítményű akkumulátorok beszerzését, valamint a szociális központ energetikai szempontú felújítását, bővítését. A testületi döntés értelmében az önkormányzat emellett helyi sport- és szabadidős programok megvalósítására is pályázik.

A tamási testület ezen felül jóváhagyta a 2027-ig szóló városfejlesztési programtervet és fenntartható városfejlesztési stratégiát. A nyílt közbeszerzési eljárás lezárultát követően elindul ezeknek a megvalósítása, amelyről zárt ülésen döntöttek. A programban integrált településfejlesztési stratégia, illetve a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata szerepel, emellett települési vízkár elhárítási, illetve zöldfinanszírozási terv, valamint digitális akcióterv is készül.