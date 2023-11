Ötletek, hogy mi legyen a Mikulás csomagban 2023.11.28. 11:08

Százharminc forintos csokimikulásra bukkantunk

Szekszárdon helyes kis csokimikulások kétszázötven, sőt százharminc forintért is kaphatók a helyi boltokban. Van tejbevonóval készült tizennyolc grammos Mikulás száztíz forintért. Filctollból készült mikulássapkát is találtunk százhatvan forintért. A csokitojások is ellepték az üzleteket.

Brunner Mónika Brunner Mónika

Mindenki várja már a Mikulást. Fotó: MW

Tolna vármegye székhelyén is sok gyermek várja a Mikulást, amely december hatodikán, Miklós napján érkezik. A helyi üzletek már felkészültek, roskadozó, csokimikulásokkal, csokitojásokkal, ajándékcsomagokkal teli polcok bizonyítják a nagyszakállú eljövetelét, az ajándékcsomagok ezerháromszáz forintba kerülnek. A mikulásfigurából széles a választék, nagyságuktól függően ötszázötven, ezer forintosak, a meglepetés csokitojást tartó változat ezerkétszáz forint. Papír hóemberes, télapós házakban található csokis meglepetések ezer forintért kaphatók. A nagyobb csokitojások ezerkilencszáz, a kisebbek háromszáznyolcvan forintba kerülnek. A piros mikulásöltözék kétezerötven forint. A Diéta és fitnesz portál a hagyományos mikuláscsomag tartalmába csokimikulást, apró csokikat, cukorkákat, zizit, mogyorót javasol. Ugyanígy tehetünk bele bármilyen olajos magvat, például mandulát, diót, pisztáciát. Arra figyeljünk csak, hogy ne a sózott változatokat vegyük meg. A zacskóba válasszunk egy kisebb, minőségi, magas kakaótartalommal rendelkező csokimikulást. A csomagba nyugodtan tehetünk még kisebb ajándéktárgyakat, hiszen nem csak az édességnek örülnek a gyerekek. Így a kisfiúknak apró autót, figurákat, abból a meséből, amit nagyon szeretnek, a lányoknak pedig Barbie-ruhákat, plüssállatot, kulcstartót, nagyobbaknak esetleg mobildíszt. A gyümölcsöket is nyugodtan bevethetjük, egy-egy kisebb mandarin és narancs elfér a zacskóban. Jó ötlet még az aszalt gyümölcsök felhasználása is. Rakjunk a csomagba egy kis cetlit, amire egy meglepetés program van felírva, például egy közös játszóházi vagy cirkuszi élmény.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!