Az aszfaltozott területet az építők annak idején magasra emelkedő dróthálóval kerítették körbe, így a kapu mellé vagy fölé vágódó labdák pályán belül maradtak.

Úgy tűnik azonban, hogy vagy a megannyi módfelett erős lövés, avagy az idő vasfoga – illetve gyakorlatilag mindkettő – kikezdte a hálót. A drót szövedéken először kisebb, majd nagyobb lyukak keletkeztek, és a labdák egyre többször repültek át ezeken a nyílásokon. Nem ritkán a közeli úttestre, ahol egymást követték a gépjárművek.

– Engem is felhívott egy idősebb hölgy, arra panaszkodva, hogy pályán focizó unokái veszélybe kerülhetnek, ha a kirepülő labdát követve az úttestre futnak – mondta el lapunknak Szollár Zoltán, a városrész önkormányzati képviselője, aki nemcsak elkötelezett város szépítő, de nagy híve a civil összefogásnak is. – Elmentem a helyszínre és valóban egyértelmű volt, hogy valamit gyorsan tenni kell. Annak tudatában is, hogy a városi kassza, egyéb, súlyos kötelezettségek miatt, szinte biztos, hogy képes erre a célra áldozni.

Szollár Zoltán megkereste vállalkozó barátait. Szerencsére nem is kellett sokáig kutakodnia. Nyakas László, a Panteon Kft. ügyvezető igazgatója egy terepszemle után vállalta az anyagi fedezetet. Sőt, az általa felajánlott, több mint háromszázezer forintból már nem is csak foltozni lehetett: a pénz elegendőnek bizonyult a pályát övező, régi, rozsdásodó drótháló rendszer újra cserélésére.