A Zona étteremben összegyűlt tanítványokat, szülőket Nagy Ákos vezetőedző köszöntötte. Háláját fejezte ki a szülők támogatásáért, és összegezte a EB-n átélt élményeket, eredményeket. Mint ismeretes, a Bátaszéki Sport Egyesület 5 arany, 7 ezüst, 6 bronz és 2 ötödik helyet szereztek meg egyéni és a Magyar Wado Szövetség klubjainak összefogásával csapat versenyszámokban.

A rendezvényen jelen volt a település polgármestere is, aki elmondta, szinte napra pontosan tavaly ugyanekkor köszönthette az akkor a Macedoniai Wado-Kai Európa Bajnokságon járt sportolókat. Már akkor úgy gondolta, szinte lehetetlen az ottani teljesítményt felülmúlni. Most mégis sikerült, amivel a karatékák nem csak a csapatuk, hanem Bátaszék hírnevét is öregbítették.