A PTE Közgazdaságtudományi Kar (KTK) idén több olyan nemzetközi rangsorban is szerepelt, amelyek a világ legjobb gazdaságtudománnyal foglalkozó intézményeit vagy gazdasági képzéseit gyűjtik. Az elmúlt évekhez hasonlóan a közelmúltban megjelent HVG Diploma 2024 különszáma rangsorolta a hazai felsőoktatási képzőhelyeket. A PTE Állam-és Jogtudományi Kar (ÁJK) pedig újra a legjobb vidéki jogi kar a HVG Diploma rangsor alapján. A két nagy budapesti képzőhely mögött a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara az idei évben újra kiérdemelte a legjobb vidéki képzőhely státuszt a hallgatók kiválósága alapján, a jogász osztatlan képzésben.

Fábián Adrián, a PTE ÁJK dékánja így értékelte az eredményt: „A rangsor rávilágít a legelső helyen kiemelt célunkra, miszerint a hozzánk jelentkező tehetséges diákok különös figyelmet kapnak a tanulmányi idejük alatt. Számos tehetséggondozó programban vehetnek részt, valamint a tanórai környezetben is segítjük előmenetelüket” – húzta alá a dékán.

Takács András, a PTE KTK dékánja foglalta össze a kar közelmúltbeli sikereit, és annak hátterét: „A februárban újabb 5 évre elnyert EFMD programakkreditáció és a PTE KTK folyamatos sikerei a publikációk és az oktatói és hallgatói kiválóság szempontjából megérlelték a gyümölcsüket, amely három, világszinten jelentős felsőoktatási rangsorban is megjelenik” – hangsúlyozta a dékán.

A Times Higher Education tudományterületi rangsorán eddig is szerepelt a Pécsi Tudományegyetem több területen, és idén először a business and economics terület is csatlakozott hozzájuk. A rangsor az oktatási teljesítmény és az adott intézmény reputációjának feltérképezése mellett legnagyobb súllyal a területen megjelent tudományos publikációkat vizsgálja – ezek oroszlánrésze a PTE-n belül a Közgazdaságtudományi Karról kerül ki, és az eredmény a karon folyó magas szintű tudományos műhelymunka eredménye. A QS World University Ranking huszadik alkalommal rangsorolta a világ képzéseit. A cég menedzsment mesterképzéseit rangsoroló listájára Magyarországon egyedüliként került fel a Közgazdaságtudományi Kar Management and Leadership szakja, bekerülve ezzel a világ 200 legjobb menedzsment mesterképzései közé. A rangos helyezést a kar – a megfogalmazott stratégiájával összhangban – a program folyamatos fejlesztésével érdemelte ki, és ez az oka annak is, hogy ezzel a képzéssel pályázik a kar újabb EFMD akkreditációra. Szintén új siker, hogy a pécsi közgázt a legjobbak között listázza az Eduniversal rangsora, ahol a PTE KTK bekerült a közé a 400 üzleti képzéseket kínáló intézmény közé, akik 3 pálmalevél minősítést érdemeltek ki.