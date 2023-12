A spanyol, ír, holland és magyar tagokból álló konzorcium e cél elérése érdekében forradalmasítani kívánja a felsőoktatásban az STEM tantárgyak oktatását és tanulását egy innovatív, virtuális képzési környezet létrehozásával. A tervezett virtuális környezet két különböző funkcióval rendelkezik, az egyik kifejezetten az oktatókat, a másik pedig a hallgatókat célozza meg.

Pécsett, a MIK Partners szakmai nap keretében megrendezték a JOIN-RISe projekt magyar eseményét, amelyen a projektpartnerek személyes, valamint online részvételével bemutatták a projekt fontosabb eredményeit. A délelőtti szekcióban a projektpartnerek előadásai elsősorban a fenntarthatósági szempontok oktatásba történő beépétésére fókuszáltak. A délutáni szekcióban építőipari és építészeti gyakorlati projekteket mutattak be a kar két tradícionális nemzetközi partneregyeteméről, a grazi FH Joanneumból és az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetemről.

A délutánt két izgalmas gyakorlati bemutató zárta: Carrisa Champlin, a delfti egyetem oktatója mutatta be a GameLab programot, mely játékos formában szemléletet formál. A rendezvény keretében Ignazio Muniz, a Bjaland Technologies vezető fejlesztője bemutatta a projekt keretében kifejlesztett virtuális oktatási platformot, amelyet tesztelni is lehetett. A platformon belül várhatóan 2024 év második felétől már a fenntarthatóság ismereteinek és szemléletmódjának bevezetésére alkalmas tananyagok, oktatási modulok, új kurzusok is elérhetővé válnak. A projektrendezvény második napja nemzetközi projektüléssel folytatódott.

A PTE Műszaki és Informatikai Kar mélyen elkötelezett a fenntarthatóság mellett, ezért Orbán Zoltán tanár vezetésével olyan szakmérnöki képzést hozott létre, mely kifejezetten mérnökök számára ad a fenntarthatóságról hasznosítható tudást (Sustainability Engineering in the Built Environment Postgraduate Specialist Training). A képzési program angol nyelvű, az akkreditációja már megtörtént,