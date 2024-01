Január 15-ig folytatódik a tolnai vármegyeszékhelyen a lakossági LED-csereprogram – erről az önkormányzat honlapján lehet olvasni.

Mint írták: a nagy érdeklődésre való tekintettel a település lakói számára ismét elérhető a nagy sikerű program. A közleményben azt is kiemelik, hogy egy-egy háztartásban akár húsz darab elektromos fényforrás is üzemelhet, amik a teljes villamos kiadások akár egyharmadáért is felelősek lehetnek. A most újra ingyenesen igényelhető LED fényforrások nem csak a számlán megjelenő díjat tehetik olcsóbbá, de ezeknek a berendezéseknek a várható élettartami a tíz évet is elérheti.

A programba a ledcsere.hu oldalon lehet regisztrálni. A honlapon néhány adat megadása, illetve a szükséges dokumentumok feltöltése után a rendszer még bekéri az ingatlanban használt izzók számát és azok átlagos használati idejét. Ez után az algoritmus magától számolja ki, hogy az igénylő hány LED-es fényforrásra lesz jogosult. Fontos, hogy a jelentkezők átvételi címnek Szekszárdot jelöljék meg. A LED-csereprogram tavaly nyáron indult el Szekszárdon. Akkor több, mint hatszáz helyi jutott a programnak köszönhetően modern, energiatakarékos fényforrásokhoz ingyen.