Aparhant község önkormányzata is csatlakozik a CYEB Energiakereskedő Kft LED-csereprogramjához. A programban résztvevők ingyen izzókhoz jutnak, ezáltal villanyszámlájukat is csökkentik és környezetüket is kevésbé terhelik.

– A programra a jelentkezés most indult február elsején és egészen hó végéig jelentkezhet a lakosság – tájékoztatta lapunkat Dávid Tímea, polgármester. A hosszabb élettartam miatt sokkal környezetbarátabb a LED izzók használata, úgy gondolom ez is egy kiváló lehetőség a település lakosai számára.