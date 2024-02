Gímszarvasok agancsait védi a Gemenc az erdőjárási korlátozásokkal. A Gemenc Zrt. tájékoztatása szerint sokféle biológiai érdekesség történik a hazai erdőkben február-március környékén, Gemencen pedig két fontos zoológiai esemény is zajlik mostanában. Már hullajtják agancsaikat a gímszarvasok, a vaddisznókocák pedig megfialtak. Ez a két tény óvatosságra inti az erdészeket és a vadgazdálkodót, hiszen ilyenkor az erdei állatok kiszolgáltatottabbak, akár életveszélybe is kerülhetnek. A felelős vadgazdálkodás és az aktív természetvédelem alapján, a vadállomány védelmében rendelte el a Gemenc Zrt. az erdőjárási korlátozásokat.

Természeti károkat okozhatnak

Az erdőjárók jelentős természeti károkat is okozhatnak, hiszen akaratlanul kizavarják vackaikból a nem régen született vadmalacokat, amelyek így megfáznak és elhullanak. Az illegális agancsgyűjtők a gímszarvasoknak okoznak szenvedést, amikor a még el nem hullajtott agancsot próbálják megszerezni. Ilyenkor sokszor nyílt koponyasérülést okoznak, ami életveszélyes is lehet. A vadállomány és az erdei élővilág ilyen durva zavarása mindig nagy kárt okoz, de a tél végi időszakban különösen. A tartalékaik nagy részét felélt állatok számára mindez végzetessé is válhat.

Nem lehet agancsot gyűjteni

Éppen ezért a gímszarvasok elhullajtott agancsait csak a területen vadászatra jogosult gyűjtheti vagy adhat engedélyt bárkinek a gyűjtésre. A Gemenc Zrt. csak szakembereknek ad engedélyt – korlátozott számban – a gyűjtésre, mivel ebben az időszakban a nem hozzáértő agancsgyűjtő jelentős veszélynek teszi ki az állatvilágot.

Ez a gemenci gímszarvasbika már elhullajtotta agancsait (Fotó: Gemenc Zrt./Csontos Péter)

A hullajtott agancsok nagyon fontos információkat nyújtanak a szakembereknek, hiszen az erdészek következtetni tudnak a vadállomány korára, méretére, mozgására és akár az egészségi állapotára. Mindezen adatok birtokában fel lehet mérni például egy adott terület vadeltartó-képességét is.

Az erdészetet is lehet értesíteni

Az agancsok engedély nélküli gyűjtése nemcsak veszélyt jelent az erdei élővilágra, de a törvény is bünteti: egyrészt lopásnak, másrészt szervezett hajsza formájában állatkínzásnak minősül. A megriasztott menekülő szarvasok súlyos közlekedési baleseteket is okozhatnak, ezért is rendkívül káros az illegális agancsgyűjtő tevékenység. Amennyiben a látogatható turistaúton illegális agancsgyűjtőkkel találkoznak a kirándulók, esetleg hullajtott agancsot találnak, a Gemenc Zrt. kéri, hogy értesítsék az erdészetet, vagy a rendőrséget