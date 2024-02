Az este nyolckor kezdődő bálra érkezők jó hangulatáról a Coctail Band gondoskodott. A zenészek egészen hajnal kettő óráig húzták a talpalávalót. Várható volt, hogy sokan lesznek a mulatságon, hiszen a Baka István Általános Iskola idén ünnepli megalapításának negyvenedik évfordulóját. Ennek aprópóján pedig az elmúlt időszakban és az előttünk álló hónapokban is rengeteg programmal készülnek az ott dolgozó pedagógusok és a diákok. A mostani bálra pedig ingyenes mehetett be az intézmény valamennyi korábbi diákja. A programok részeként az iskola tanulói nyitótáncot mutattak be, de a pedagógusok is készültek egy humoros módon összeállított produkcióval.

A gyerek nyitótáncot mutattak be a hajnalig tartó bál elején (Beküldött fotó)

A belépő-, vagy támogatói jegyet vevők pedig igazán nemes cél érdekében fizethettek ezúttal. Az iskola vezetése ugyanis defibrillátorra gyűjtött, amit a terveik szerint az intézményben helyeznek majd el. Pál Tibor, az iskola igazgatója azt mondta, mivel több, mint háromszázötvenen mentek el a bálra, egészen biztosan meg tudják venni az életmentéshez szükséges eszközt.

A pedagógusok vicces koreográfiával készültek (Beküldött fotó)

A szórakozókat egyébként a jó zene mellett tombolasorolás is várta. Ezt a programot is sikerült jól megszervezni, hiszen sokan és hasznos ajándékokat ajánlottak fel – tudtuk meg az intézmény vezetőjétől. Pál Tibor azt is elmondta portálunknak, pontos összeget még nem tudnak mondani, de az előzetes számítások alapján a befolyt jegyárakból bőven marad még pénzük, így a defibrillátor megvétele mellett a szombaton velük szórakozók iskolai programokhoz, esetleg fejlesztéshez is hozzájárultak.