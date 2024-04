A megmérettetésnek ebben az évben is az Energetikai Technikum és Kollégium épülete adott otthont, Pakson. Az elméleti és gyakorlati feladatokat ezúttal is húsz diák és további tíz junior korosztályú tanuló oldotta meg. Míg tavaly sugárbiológiai, addig idén a béta-sugárzáshoz kapcsolódó feladványok adták a döntő egyik fő témáját. Biszak Ákos tavalyi sikere után, az idei évben elmaradt a paksi bravúr. ESZI-s diák most nem jutott a döntőbe – tájékoztatott Dr. Sükösd Csaba a versenybizottság elnöke.

Az elméleti és gyakorlati feladatokat ezúttal is húsz diák és további tíz junior korosztályú tanuló oldotta meg. Fotó: TelePaks

A Marx György Vándordíjat, a fizikaversenyen elért közös teljesítményért a szegedi SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola csapata nyerte el. A legtöbb pontszámot elért leány versenyzőnek járó különdíjat Balogh Izabella, valamint Magyar Zsófia, a szegedi SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanulója vehette át a Szilárd Leó Fizikaverseny díjkiosztó ünnepségén. A junior kategória első helyezettje a szegedi SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanulója, Kovács Tamás lett.