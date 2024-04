A szerdai ülésen szó volt egyebek mellett a civil szféra támogatásáról és építési telkek értékesítéséről is, emellett beszámolók hangzottak el és születtek technikai jellegű határozatok is. A civil szervezetek támogatására szánt keretből erre az évre – a szokott módon – összesen 26 egyesület, alapítvány nyújtott be pályázatot, amelyek mindegyike részesült különböző mértékű forrásban. Ezek összege a tavalyihoz képest tíz százalékkal nőtt – számolt be a testületi ülés döntéséről Porga Ferenc.

Porga Ferenc, Tamási polgármestere.

A polgármester elmondta, ebben a körben az iskolák, különböző intézmények alapítványainak, egyesületeinek állatvédőknek a támogatásáról döntöttek, nem sporttal foglalkozó szervezetekről, azok ugyanis külön városi keretből kapnak támogatást. A legjelentősebb forrást, ahogy korábban is történt az oktatási intézmények alapítványai kapták.

Porga Ferenc elmondta, a források odaítélésénél kiemelten kezelik a két helyi középiskola alapítványát, akik intézményenként 1,8 millió forint célzott támogatást kaptak, amelyet a helyi középiskolás diákok tanulmányi ösztöndíjára fordíthatnak. Ezzel azokat a helyi diákokat szeretné támogatni az önkormányzat, akik tamási középiskolában folytatják a tanulmányaikat. A kiemelt támogatottak között vannak még egymillió forinttal a helyi hagyományápolással foglalkozó szervezetek, hétszázezer forinttal pedig a Tolna vármegyei polgárőrök. A többi alapítvány általában 500 ezer és egymillió forint közötti forrással gazdálkodhat erre az évre – jelezte a polgármester.

A napirendi pontok között szerepelt építési telkek értékesítése, amelyek Tamási belterületén találhatóak, mintegy egy hektáron. Porga Ferenc elmondta, hogy miután igény mutatkozik építkezésre Tamási területén, ezért helyben összesen nyolc, egyenként 800 négyzetméteres telket kínálnak megvételre közvetlenül az új üdülőterület és a gyógyfürdő mellett. A telkeket elsősorban magánszemélyeknek szeretnék értékesíteni, családi ház építésére, amelyet pályázati úton lehet majd megvásárolni, licit keretében, azaz az nyerheti el, aki a legmagasabb ajánlatot teszi. Az építési telkekről még annyit lehet tudni, hogy a közművek már be lettek vezetve, az utcafrontig, ezeket telkenként majd a leendő tulajdonosoknak kell bevezettetni.