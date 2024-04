A holokauszt nyolcvanadik évfordulójára rendezett emlékműsor részeként elevenedett meg Karen Levine regénye, a Hana bőröndje a Béresné Kollár Éva vezette Tücsök Zenés Színpad előadásában. A mű igaz történetet mesél el, mely során egy japán asszony, Fumiko és a tanítványai erednek Hana bőröndjének nyomába. A nyomozás eredményeként lassan előkerülnek a gyerek rajzai, a régi fotói, boldog gyerekkorának emlékei. Ez a könyv arról is szól, milyen volt átélni a holokausztot gyermeki lélekkel.

Béresné Kollár Éva. Fotó: TEOL

A Tücsök Zenés Színpad 2009-ben kapta első felkérését, hogy közreműködjök a Holokauszt megemlékezésen. Ezt követően már minden évben önálló műsort adtak a Művészetek Házában. A Hana bőröndje című előadást több helyre is meghívták, először helybéli középiskolásoknak mutatták be, majd Dombóváron, Érden, Százhalombattán, Bátaszéken, valamint a 2017-es Kanadai turnék során Torontóban is előadták 2017-ben az ottani zsidó Hitközség meghívására.

Béresné Kollár Éva a Tücsök Zenés Színpad vezetője mesél az előadásról, az énekes formációról és saját életéről is.