Érdeklődőkkel együtt lehettek körülbelül háromszázan. Volt börze, cserebere, ám ahogy az eseményen résztvevő Csóka Ferenc (a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének elnöke) hangsúlyozta: legfőbb feladatuknak az emberi, gyűjtőtársi kapcsolatok erősítését tekintették.

Az éremgyűjtők Tolna vármegyei csoportja az idén negyven éves. Ezért most a szokásosnál több figyelem irányul rájuk. A legrangosabb összejövetelük május 1-jén lesz Pakson, ahol vándorgyűlést is tartanak. Elismeréseket adnak majd át, és két emlékérmet bocsátanak ki. (Ezek már most, Dombóváron is megtekinthetők voltak.)

Sok civil szervezet zsugorodik, ám az éremgyűjtés – Csóka Ferenc szerint – nem megy ki a divatból, mert értékalapú. A fiatalokat is érdeklik a történelmi személyekről, eseményekről mesélő nemesfémek. S hogy aki akar, olvashasson is minderről, az elnök a helyi könyvtárnak numizmatikai szakkönyveket adományozott.