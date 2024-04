Negyven millió – ha a tartalékkeretet is hozzászámoljuk, akkor hatvannégy millió – forintot különített el összesen a bonyhádi önkormányzat az idei költségvetésében a sportegyesületek és a civil szervezetek támogatására.

Átvették a támogatási szerződéseket a városházán

A keret felosztása megtörtént, a támogatási szerződéseket április 4-én adta át ünnepélyes keretek között Filóné Ferencz Ibolya a városházán.

Bonyhád polgármestere köszöntőjében emlékeztetett, az önkormányzati ciklus elején, 2019-ben már megemelték a civil keretet 6 millió forintra, 2024-ben pedig ez a szám már 8 millió lett. – Nagy eredménynek tartom, hogy a 4 millió forintos korábbi keretet mára már megdupláztuk, méghozzá önerőből. Büszke vagyok az itt működő civil szervezetekre, ezúton is köszönöm a munkájukat és azt, hogy a világjárvány, valamint minden nehézség ellenére szívvel-lélekkel dolgoztak a helyi közösség érdekében – fogalmazta meg a város vezetője.

A sportkeret is emelkedett ebben a ciklusban

A sportegyesületeket említve is a köszönet hangján szólt. A sportkeret is emelkedett ebben a ciklusban: 30-ról 32 millió forintra. Sőt, az idei évben jelentős – 24 millió forintos – tartalékkeretet is elkülönítettek arra a célra, ha valamelyik egyesület osztályt váltana, vagy előre nem tervezhető kiadása merülne fel – ahogy a strandlabdarúgásban jeleskedő Bonyhád BFC esetében is, akik hazánkat képviselik majd a Portugáliában rendezendő Strandlabdarúgó Bajnokok Tornáján június 9-16. között. A csapat szereplését 5 millió forinttal támogatta a képviselő-testület a tartalékkeret terhére.

Készül egy, a ciklust összegző kiadvány

– Az elmúlt napokban azon dolgoztunk – a megannyi más feladat mellett –, hogy egy kiadványban összegezzük az elmúlt öt évet – mondta a polgármester. – Legalábbis amennyire a keretek engedik, hiszen sokkal több esemény, történés, program és beruházás valósult meg, mint amennyi egy kiadványba beleférne. A több ezer fotó átválogatása közben jó érzés volt látni a közösségi eseményeket, amelyekből ugyancsak több száz történt egy adott évben. Ezek a közösségi programok, események számunkra azért is képviselnek jelentős értéket, mert önökkel, veletek közösen terveztük meg és váltottuk valóra őket.