Jeruzsálem három vallás híveinek szent városa: a zsidóké, az iszlámhívőké és a keresztényeké. Tömegek vesznek részt a szertartásokon, a katonák, a rendfenntartók jelenléte békeidőben is megszokott. Hát még most, amikor – október óta – háborúban áll Izrael a palesztinokkal. Mindez nem tántorította vissza a 81 éves világutazót, dr. Balogh Bélát. A húsvét előtti héten megvalósította tervét: végig járta Jézus útját. (Csak az Izraelen belüli állomásokat érintette.)

Dr. Balogh Béla a turistáknak kialakított megmerítkezési helyszínen, a háttérben a Jordán folyóval. Beküldött fotó.

Názáretből indult, megmerítkezett („megkeresztelkedett”) a Jordán folyóban, érintette több csodatétel helyszínét (víz borrá változtatása, özvegyasszony fiának feltámasztása, kenyérszaporítás stb.), és Jeruzsálemben, a keresztre feszítés helyszínén zárta, terveinek megfelelően a programját.

Nem került ugyan veszélybe, de sok jelből érzékelte, hogy nem szent a béke a Szentföldön. Egy hetet töltött ott.

– Virágvasárnap indultam – idézi fel a részleteket – ami egybeesett a zsidók purim ünnepével. Ekkor emlékeznek a perzsa fennhatóság alóli megmenekülésre, nagy bulival. Az idén persze nem volt fergeteges a jókedv, mert sok a halott és még mindig sok az elhurcolt, ki nem szabadított túsz. Én egy bérelt autóval közlekedtem Jézus útján.

– Milyen állomáshelyeket érintett?

– Názáret volt az első célállomás; Betlehembe nem mentem el. Felkerestem a kánai menyegző helyszínét, ahol az első csodatétel történt, a víz borrá változtatása, aztán Nain következett, ahol egy özvegy fiát támasztotta fel Jézus. Jártam a Tábor-hegyen, Tiberiásban, Magdalában, Tabghában, a Nyolc Boldogság hegyén, Korázinban, Kapernaumban, megmerítkeztem a Jordán folyóban, s a végállomás volt Jeruzsálem.

– Nem érezte magát veszélyben az út során?

– Nem, de nyilvánvalóan sok minden utalt arra, hogy háború van. Állig felfegyverkezett alakulatok meneteltek Jeruzsálem utcáin, viszonylag gyakran hallatszott vadászgépek hangja, főleg a Galileai-tó környékén. Azt minden alkalommal szerettem tisztázni, hogy zsidó vagy arab, akivel szóba elegyedtem, úgyhogy megkérdeztem az illetőt: hogyan mondják az ő nyelvén, hogy köszönöm. Ha azt mondta, hogy shukran, akkor tudtam, hogy arab. Ha azt mondta, hogy toda, akkor zsidó.

– Milyen nyelven kommunikált?

– Az angol nagyon jól használható, a német szinte egyáltalán nem, viszont meglepő módon az orosszal is több helyen boldogultam. Sokan vannak oroszországi kivándorlók, és ortodox templomok, kolostorok is működnek, melyekbe megkönnyítette a bejutást, hogy beszéltem a nyelvükön. (Dr. Balogh Béla ugyanis annak idején Kijevben szerzett diplomát.)

Budapesten él, felsőnyéki gyökerekkel rendelkezik, egy cikluson át a tolnai falu polgármestere volt. Rendszeres tart úti beszámolókat, s olyankor megvendégeli az érdeklődőket a nyéki kultúrházban. Most – várhatóan májusban – zsidó ételeket főz.

– Vetítéses előadást tartok majd – avat be a terveibe. – Az út két csúcspontját emelem ki ebben. Az egyik Yardenit volt. Ott folyik ki a Jordán a Galileai-tóból, s tart a Holt-tenger felé. Jézus megkeresztelkedésének helyszíne Jerikó környékén lehetett, ami palesztin terület. Oda most sárga, izraeli rendszámú autóval nem tanácsos átruccanni. Szamáriába, Hebronba, Betlehembe se mentem el emiatt.

Názáretben, Mária kútjánál. Beküldött kép.

– Bárki, egyszerű turista is megmerítkezhet, megkeresztelkedhet? Van ott pap?

– Nincs pap. Lehet fehér, hálóingszerű ruhát bérelni vagy venni, és meg lehet merítkezni a folyóban. Fontos, hogy a gatyát hagyja magán az ember, mert, ha belemegy a vízbe, a fehér lebernyeg átlátszóvá válik… Elég hideg volt a Jordán, de szépen, fokozatosan belementem, ha már épp ott voltam.

– S a másik kiemelendő helyszín?

– Az mindenképpen Jeruzsálem. Nagypénteken érkeztem oda. A muzulmánoknál ramadan volt, annak is a pénteki szent napja. De estefelé már a zsidók is készültek az ő szent napjukra, azaz a szombatra.

Az óvárosban hömpölygött a nép. Volt olyan utcácska, ahová nem lehetett bejutni, mert ömlöttek ki az arabok a szertartásukat követően, melyen 120 ezren vettek részt. Később megjelentek a pajeszos, kaftános zsidók ezerszámra, akik a Siratófalhoz igyekeztek. Mindemellett a keresztény papok, apácák és hívek is nagy tömegben vonultak az utcákon. Megnéztem a Bibliából ismert helyszíneket. Tapintható volt a múlt. Például a Gecsemáné-kert kétezer éves olajfái biztos, hogy látták Jézust.