Verseny futottak az idővel, de célba értek, s az eredmény, hogy két felnőtt háziorvosi körzet hogy új, korszerű rendelőbe költözhetett. A 220 millió forintos európai uniós támogatásnak köszönhetően 240 négyzetméteren lettek tágas rendelők, kiszolgáló helyiségek, várók.

Akkor még száradt a festék a falakon, minden új volt, mostanra, a két doktor, Bálint Orsolya és Papp Zoltán belakta, megszokta a réginél sokkal szebb, jobb, korszerűbb környezetet. Így vannak ezzel a várakozó betegek is. A 14-es körzetben lakók, dr. Bálint Orsolya betegei nem csak az újnak örülnek, hanem, mert Aliscából, a város déli részéből – ahol egyébként lehetett volna rendelő, de a közgyűlés egyik frakciója mindkettőt megtorpedózta – nem kell már a város másik felébe, a Kadarka utcában, az I. Béla Gimnázium kollégiumában lévő régi, zsúfolt rendelőbe menniük. Itt a XXI. század jogos igényeinek megfelelő helyen – mondták – még betegnek lenni is szinte kellemesebb.

Dr. Papp Zoltán visszajött a régi helyére, ahol az átépítés előtt is gyógyított, de az épület másik oldalára, így ablaka nem a börtönre, hanem a városra néz. Meghittebb, a régi ósdinál kedvesebb lett a váró – véletlen derült ki, a falakon Papp doktor készítette pompás fotók vannak. Új berendezésekkel is gyarapodott a rendelő. Segíti a vizsgálatot korszerű homloklámpa, és szintén pályázaton kaptak több, összesen kétmilliót érő készüléket, ami segít a betegségek diagnosztizálásában.

Papp doktor egyébként a háziorvosok vármegyei kollegiális vezetője, így hivatalból tudja, milyenek másutt a rendelők. Szekszárdon folyamatosan javul a helyzet, mondja, felújítottak többet is. Viszont a Hunyadi utcában lévő már igazán megérett a korszerűsítésre, s a Csatár utcaira és a Kadarkában lévőre is ráférne a rekonstrukció. Remélhetően ezek is hamarosan sorra kerülhetnek.