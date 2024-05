Körülbelül ötszázan érkeztek motorkerékpárral az eseményre. Kiállított, 1950 előtt készült jármű mintegy ötven volt. Társrendezvényként vasúti modellkiállítás is várta az érdeklődőket, a sportcsarnokban. Az egykori Széchényi-kastély ma iskola, a kastélykert iskolaudvar. Az iskolaudvar adott otthont a veterán motorok kiállításának, bemutatójának, május 25-én.

A főszervező, Sarok Róbert maga is gyűjtő. Két járműve ott volt a mintegy ötven klasszikus gyártmányt felvonultató kínálatban. Mint mondta: tavaly Györkönyben tartottak egy hasonló találkozót, de most Nagydorogon kaptak kedvezőbb lehetőséget. Tavaly csak magyar motorokat állítottak ki, most kizárólag amerikai, 1905 és1950 között gyártott járművek kerültek a placcra. Jelentős részüket még a Nagy-Magyarországon adták el, vették meg, 1920 előtt. Az átlagember által is ismert márkából, a Harley-Davidsonból többet is megcsodálhattak az esemény résztvevői. A szervezők szeretik a változatosságot, jövőre megint mással – másfajta motorkollekcióval – hozakodnak elő, ha sikerül megrendezni a találkozót.

A csépléshez használt, 1911-ben gyártott IHC-motor (a szerző fotója)

Persze érdeklődők (nem kiállítók) is érkeztek motorral, mintegy ötszázan. A teljes látogatói számot kétezerre becsülték. Jöttek az ország teljes területéről és Szlovákiából. Látható volt pár egyéb érdekesség: veterán autók, velocipéd és egy 1911-ben Chicagóban gyártott IHC-motor. Ez nem közlekedési eszközként funkcionált, hanem cséplésnél és más munkafolyamatok végzésénél, erőgépként működött. Tulajdonosa be is indította.

A program megnyitóján Borbélyné Töttösi Ágnes polgármester köszöntötte a résztvevőket. Bíztatta őket, hogy nézzék meg a település egyéb látnivalóit is, például az országban egyedülálló Kalap- és Sipkamúzeumot. Dobri István helytörténetkutató a község múltjába adott bepillantást. Beszélt a helyi nagyúri családról, a kastély tulajdonosáról, az iskola névadójáról is. Ocskay Zoltán járműtörténész a gyűjtők odaadó munkáját dicsérte. Mert bizony sok jármű állapota erősen leromlott, mire gondos kezekbe került, és felújították. Javasolta az érdeklődőknek, hogy alaposan nézzék meg őket, mert meglepően sok technikai érdekességgel találkozhatnak.

A helyszínen enni- és innivalót is kínáltak. Társrendezvényként pedig vasúti modellkiállítás várta a közönséget az iskola sportcsarnokában.

Az ötletgazda Sarok Róbert eredményesnek ítélte a veterán járműbemutatót. – Szép, imponáló a környezet, a kastély is – hangsúlyozta –, Széchényi gróf most biztosan nagy örömmel néz le ránk!

Vasúti modellkiállítás is volt (a szerző fotója)