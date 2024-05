Bejárta az országos médiumokat az a hangfelvétel, amelyen az hallható, ahogy az Országos Mentőszolgálat egyik mentésirányítója rendkívüli higgadtsággal instruál egy édesanyát háromhónapos gyermeke újraélesztésében. A pozitívan végződő eset kapcsán megkerestük Tolna vármegye mentőit, hogy egy kis betekintést adjanak a mentésirányítás munkájába.

Fotó: MW

– Az országban húsz, egységes rendszerbe kapcsolt mentésirányító csoport működik, ezek egyike a szekszárdi mentőállomáson található – avatott be Sáfár Tamás, a szekszárdi irányító csoport vezetője. Elmondta, hogy naponta nagyjából 60 és 110 között változik a mentési feladatok száma Tolna vármegyében. Szinte napi rendszerességgel van példa arra, hogy újraélesztés megkezdésében segítik a betelefonálót, helyszíni szülés miatt pedig havi egy-két alkalommal érkezik hívás. Az időjárás csak némileg befolyásolja az esetszámot, bár az elmondható, hogy a frontátvonulások kedvezőtlenül hatnak a szívbetegekre. Ezzel együtt kiszámíthatatlan, hogy egy-egy nap miként alakul. A háziorvosi ügyeleti időben érkező hívások hozzáadódnak a segélyhívások számához, bár a tapasztalat az, hogy ezek legtöbbször enyhébb problémák, és az emberek nem halaszthatatlan ügyben kérnek segítséget.

Kérdezési protokollt követnek

Sáfár Tamás kiemelte, hogy minden esetben követniük kell egy kérdezési protokollt, amely hozzájárul ahhoz, hogy minél pontosabb képet kapjon a mentésirányító a beteg állapotáról, de ahhoz is, hogy kiszűrje az esetleges fals hívásokat. Az irányító csoport vezetője hozzátette, hogy mivel a mentésirányítók jelentik az ellátás első vonalát, a megfelelő tudás és képesség elvárás velük szemben. A szakmai tudás és a határozottság azonban nem elég, higgadtnak, és empatikusnak is kell lenni, még akkor is, ha a telefonáló nem mindig az. Egyébként az a tapasztalat, hogy az emberek nagy része együttműködő, követi az utasításokat, de arra is van példa, hogy valaki a rajta eluralkodó pánik miatt nem marad vonalban.

Mindez gyakran megterhelő a mentésirányítóknak, ezért ha szükségét érzik, igénybe vehetik pszichológus, mentálhigiénés szakember segítségét, illetve továbbképzéseken vesznek részt, ahol a szakmai ismereteken túl, pszichés és mentálhigiénés felkészítést is kapnak.