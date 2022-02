– Ezeket a most elmaradt darabokat gyakran mutatjuk be fiataloknak, közép- és általános iskolásoknak – mondta el lapunknak Lotz Katalin igazgató. – Ahogy korábban, ez alkalommal is felmértük az igényeket. Azt a visszajelzést kaptuk, hogy februárban még nem kívánnak élni a lehetőséggel. Ilyen előjelek mellett nem láttam értelmét a két – egyébként vendégművészeket is foglalkoztató – darab műsorra tűzésének. De a kényszerpihenőn sem unatkoztunk. A kis herceg, valamint a Torzonborz, a rabló videós felvételével két olyan előadással rendelkezünk, mely a közeljövőben megtekinthető az online térben. Egy új darabot is próbálunk, Schweres Gepäck, azaz Nehéz csomag a címe. A hazai németek kitelepítésének állítunk emléket, rendhagyó módon. Ugyanis a színházban kezdünk, ezután a közönséggel együtt egy rövid sétát teszünk a belvárosban, majd ismét visszatérünk a színházba. A premier február 25-én, pénteken 16 órától lesz.