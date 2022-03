– Huszonhét éve vagyok német nemzetiségi néptáncos, rengeteg fellépéssel a hátunk mögött. Emiatt számos más művészeti ágban is van szerencsém kipróbálni magam a többi táncossal. Olyan mindenesnek mondanám a helyzetemet, hiszen színésznőként, dísz­lettervezőként is jelen lehetek a művészeti életben, múlt húsvét óta pedig festőként is. A járványhelyzetben kezdtem el festegetni, eleinte online tanfolyamok, videók segítségével. Az eltelt idő alatt már ötven-hatvan képet festettem – mondta Sztronga Noémi, akinek a kiállításon több mint harminc festménye látható. Szeret akriltájképeket festeni vászonra. Egyelőre az akrillal barátkozott meg, de későbbi tervei szerint a olajfestéket is kipróbálja majd. Igyekszik rátalálni saját festői stílusára.