Ha kimegyek én a rétre kaszálni… Így kezdődött az a népdal, amit a Bartina Néptáncegyesület hét korcsoportjának kétszázötven táncosa énekelt együtt szombaton délután Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ Színháztermében. Az ének a csapat jubileumi műsorán, a második rész zárásakor zengett, a közönség nagy tapsa közepette. A publikum, a csapat megannyi elkötelezett kedvelője hálásan fogadta a rendezvényt. Hiszen a járványveszély miatt 2019 után, két év kihagyással, most először mutatkozott be ismét együtt a Bartina.



Ráadásul jeles kettős évfordulón. Egyrészt a néptáncegyüttes ötvenöt esztendős fennállása, másrészt az alapító Szabadi Mihály nyolcvanötödik születésnapja alkalmából. Ezt a dupla ünnepet méltatta megnyitó beszédében Horváth István, a választókerület országgyűlési képviselője, aki táncos gyermekei révén maga is a bartinás család tagja.



Ugyancsak a jubilálók táborát erősítette Prantner-Zatykó Tünde, aki harminc éve kezdte a táncot a Bartinában és immár a nagyegyüttes vezetője. Szabó Katalin és Enyedi Petra, a nagyegyüttes tagjai huszonöt, illetve húsz éve bartinások. Mindhármuk tevékenysége példa értékű, ezért birtokosai lettek a Szekszárd Városért a művészet erejével elismerő címnek. A kitüntetést Horváth Istvánnal együtt Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere adta át.