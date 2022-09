A műsor kezdetén Tóth István, Bogyiszló polgármestere újabb kerek évfordulókról is beszélt. Arról, hogy idén éppen 750 éve egy királyi adománylevélben szerepelt először a település neve, Mojs nádor birtokaként, amelyet a király az ábrahámi ciszterci rendi kolostornak adományozott. Majd említette, hogy 25 éve a népzene és a néptánc során került kapcsolatba Bogyiszló a németországi testvérvárosával, a Hessen tartományi Schlitz várossal.

A köszöntő után az ünnepet is szervező Mihalovics Zsolt zenetanár vezetésével a Príma díjas Bogyiszlói Zenekar belekezdett fergeteges műsorába. A zenekar vezetését egyébként Mihalovics Zsolt is éppen 25 éves korában vette át nagyapjától, Orsós Kis Jánostól, s tette azt prímásként országos hírűvé.

A színpadon egymást követték a táncosok is. Először a bogyiszlói gyermek néptánccsoport tagjai, majd a felnőttek mutatták be műsorukat. Az utóbbiak köszöntötték a nézők soraiban lévő 85 éves, Csokonai- és Bessenyei György-díjas koreográfust, Szabadi Mihályt, azért is, mert a bemutatott tánc az ő műve, az Olsvai Imre zenéjére koreografált Tolnai szvit volt.

A bogyiszlói táncosokat a Vavrinecz András vezette Bekecs zenekar követte a színpadon, velük játszott Virágvölgyi Márta, hegedűtanár, népzenész, majd bemutattak egy ritkán hallható hangszert, a magyar dudát. Később kapcsolódtak hozzájuk a Bogyiszlói Zenekar tagjai is, akik azt követően az Állami Népi Együttes tagjainak táncához adták a zenét.

Hatalmas siker övezte a bogyiszlói muzsikusok kísérte Sebestyén Márta énekét, aki édesanyjával jött Bogyiszlóra.

Utóbbi elmondta, hogy Kodály Zoltán utolsó népzenei osztályában öten voltak, ő, mint Farkas Ilona, Olsvai Imre, Sárosi Bálint, Tóth Margit, Vikár László, s mikor Kodály nyugdíjba ment, mondta neki: ennek a kis országnak nagy szüksége van olyan énektanárokra, akiknek nem muzeális tárgy a népdal, hanem azt élő módon adják át. S a lelkére kötötte, ő is tegye ezt. Megígérte, tanítani fog, s nem megy el zenei adminisztrátornak, s tette is ezt negyven éven át. Elmondta még – s ezzel kapcsolódott a százéves évfordulóhoz –, hogy tanítványa volt Lajtha Lászlónak is, aki nagy szigorral a népzene lejegyzésére tanította őket.

Édesanyjának nagy tapssal kísért mondatai után énekelt a Sebestyén Márta, vele együtt a nézők is, akik utolsó száma után addig nem hagyták abba a tapsot, míg újra nem ment vissza a színpadra. A kiváló énekesnőt követték az utódok. Mihalovics tanár úr ugyanis Szekszárdon a Liszt Ferenc Zeneiskolában a népzene tanszakot is vezeti, s az ottani legjobbak, meg a bogyiszlói legszebben éneklők néhányan, együtt mutatkoztak be a Bogyiszlói Zenekarral.

Őket a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett Liszt-díjas hegedűművész, Radics Ferenc, a Magyar Állami Népi Együttes zenekarvezető prímása és cigányzenekara követte a színpadon, majd ők is együtt muzsikáltak a bogyiszlóiakkal. Szerepelt még a cigánygyerek tánccsoport, Kiss Balázs, Hetényi-Kulcsár Klára, Gémesi Zoltán és Radics Ferenc, majd a hosszúra nyúlt, tartalmas ünnepi estet örömzene, az összes zenekar együtt muzsikálása zárta.