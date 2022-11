A megnyitó előtt Oláh Erika zománcműves lapunknak elmondta, hogy párjával, Eisenmayer Jenő ötvössel az elmúlt harminc év alkotásaiból válogattak, olyan képet is, amit ő, olyat is, amit a párja készített, de közös alkotásaik is bemutatkoznak a kiállításon.

– A képek leginkább az emberről szólnak, az ember kapcsolatáról Istennel, a hittel, a természettel, egymással – kicsit már az Advent ünnepkörhöz kapcsolódva. Az alkotások egy része szakrális jellegű, de nem csak az. Pontosan azért a „Szavak helyett” a kiállítás címe, hogy ne kelljen megideologizálni dolgokat – se háborút, se betegségeket –, hanem az egymásra tekintés fontos. A képeket is ez alapján állítottuk sorba – mondta Oláh Erika zománcműves. Hozzátette: az egyik kiállított képük, a Világok harca arról szól, hogy annyi minden történik körülöttünk, ám ennek ellenére az a lényeg, hogy tudjuk fogni egymás kezét, várakozzunk a csendre, és segítsük egymást szeretetben.