Riedel Lóránttól megtudtuk, a plébános rájuk hagyta a gyűjteményt, amelyből egy kiállítást rendeztek be a helyi önkormányzat segítségével az öregek otthonának néhány termében. Az 1995-ben megnyitott Kalap- és Sipka Múzeum eleinte ötven fejfedőből állt, amelynek száma az azóta eltelt évek alatt 150-170-re bővült, hiszen a környékbeliektől és számtalan helyről érkeztek számukra darabok. A gyűjtemény hamarosan kinőtte eredeti helyét, 2006-ban költöztek át a községi könyvtár melletti önálló épületbe, ahol immár három termet megtöltenek a különböző nemzetiségek fejfedői, öltözetei. Utóbbiak között a magyar népviseletet, subát, szűrt, farkasbőrből készült kuruc viseletet, a parádés kocsis öltözetét, kolumbiai indián, skót és a felvidéki asszonyviseletet is megismerhetik az érdeklődők.

A másik Riedel-házaspár viseletben (Beküldött kép)

A kiállítás jellegzetessége, hogy a falakra kontinenstérképeket festettek, a kalapokat pedig egyforma fehér fejekre, származásuk szerint a megfelelő ponton helyezték el, megkönnyítve ezáltal a látogatók néprajzi tájékozódását. Riedel Lóránttól megtudtuk, a gyűjteményben többnyire népviseleti kalapok, sapkák láthatóak, Európától egészen Ausztriáliáig. A kiállítás darabjai között a kínai rizsszedők kalapjától a mexikói sombrero hétköznapi és ünnepi változatán át a közép-afrikai kígyóbőr kalapig számtalan izgalmas fejfedőt ismerhetnek meg a látogatók. Ám míg a plébános régen megengedte, hogy bárki felpróbálja a kalapokat, manapság ezt hiigiéniai okokból már nem tehetik meg a múzeumot felkeresők.

Mindenkinek, így Riedel Lórántnak is van egy kedvence a fejfedők között: egy szörnyfejjel dekorált kínai gyereksapka, amely ijesztő kinézetével a rossz szellemeket volt hivatott elriasztani a kisgyermek közeléből. A kiállításon látható a jól ismert angol kis keménykalap, amely egy érdekes fordulat folytán vált népviseletté a columbiai indiánok körében, valamint egy hegyes pásztorkucsma is, amelyet eredeti funkciója mellett a juhász arra is használt, hogy míg távol volt, a hosszú leszúrt pásztorbotra illesztette, a birkák pedig azt gondolván, a pásztor van alatta, a kucsma körül maradtak. Utóbbi jelenséget Kunkovács László fotóművész meg is örökítette.

Riedel Lóránt felesége és látogatóik Nagydorogon

A Kalap- és Sipkamúzeumot öt éve beválasztották a Tolnai Értéktárba, Riedel Lóránt azt mondta, szeretnék, ha az országos értéktárba is bekerülne, amelyre van esélye, tekintve, hogy tudomásuk szerint a világon nincsen hasonló, komplett gyűjtemény. Ezért is meglehetősen sokan keresik fel, iskolai csoportok, egyesületek, néptáncosok mellett a közeli kastélyhoz érkező kirándulók, köztük számos külföldi, például kínai látogató is. Eddig a szomszédos könyvtár munkatársai kalauzolták az érdeklődőket, ám az energiaválság miatt a könyvtár jelenleg zárva tart, így azt és a Kalap- és Sipkamúzeumot is bejelentkezéssel lehet látogatni. Riedel Lóránttól megtudtuk, nemrégiben újult meg a honlapjuk, amelyen az érdeklődők hasznos információkat találhatnak.