Az előadás, mint az a műsorfüzet ajánlójában olvasható, egy úgynevezett audio-séta több szereplőjének történetén keresztül meséli el a magyarországi németek életének döntő pillanatait az 1941-es népszámlálástól az 1946-os kitelepítésig. „Részeseivé válunk egy magyarországi német család életének, átérezhetjük a családtagok közötti ellentéteket, kételyeiket, fájdalmaikat, emlékeiket, és átélhetjük a megérkezést Németországba.”

A darabot joggal illeti meg a formabontó jelző. A Schweres Gepäck a színházban kezdődött, utána a megyeszékhely belvárosában, a Béla király téren folytatódott, majd a színházban zárult. A szabad téri résznél a közönség fülhallgató segítségével követhette a történéseket.

Lotz Katalin azt is hozzátette, hogy a Nehéz csomag eddigi előadásai nagyon jó visszhangot és értékelést kaptak. Szerdán Budapesten, a

Bethlen Téri Színház közönsége fejezte ki elismerését hosszas tapssal. Tavaly szeptember végén ugyanezt tette bretzfeldi publikum is. A DBU honlapjának hírek rovatában ez a címszavakban megfogalmazott méltatás olvasható az egyébként Szekszárd, a vármegye és az ország jó hírét is öregbítő vendégszereplésről: „5 teltházas előadás, mintegy 300 néző, megható beszélgetések, a meghatottság könnyei, pódiumbeszélgetések, workshopok és sok új kapcsolat.”

Aki pedig szerette volna, de egyéb elfoglaltsága miatt nem tudta megtekinteni a csütörtöki előadást, annak már csak áprilisig kell várnia: ebben a hónapban tűzi a darabot ismét műsorára a Szekszárdi Német Színház.