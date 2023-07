„Vallásoktól és filozófiai irányzatoktól függetlenítve, avagy hogy bármelyiket is különösebben hangsúlyoznánk, az édenre, a paradicsomi állapotokra szinte minden társadalomban, a közösségekben egy emelkedett, kötöttségektől mentes, éber állapotként gondolunk. Feltételezünk egy olyan létállapotot, amelyre mi magunk és közösségeink is olyan vízióként tekinthetünk, ami talán már a jelenünket is meghatározza és akár ima, akár meditáció révén készülhetünk. Kisebb közösségeinkben képesek vagyunk előrevetíteni és aktívan tenni a paradicsomi tudatállapot életre hívásáért. Ez az előfeltevésünk." – írják többek között meghívójukban.

A kiállító művészek: Esse Bánki Ákos, Gáspár Annamária, Gáspár Gyula, Horváth Lóczi Judit, Jakatics-Szabó Veronika, Kertész Attila, Majoros Áron, Mayer Éva, Oláh Sándor, Raunio B. Maria, Szenteleki Gábor, Szigeti G Csongor. A kiállítást megnyitja: Uszkay Tekla, művészettörténész, közreműködik a Hangszerelem Zenestúdió.