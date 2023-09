– Az első fűkaszálást még május végén elvégeztük, ebből meglesz a télre való széna, amit már be is báláztunk – mondta Bognár Péter fiatal gazdálkodó, akinek a családjával együtt Felsőnána mellett, Rudolfmajorban vannak állataik, köztük juhok és szarvasmarhák. – A lucernát már háromszor nyírtuk, az elsőt becsomagoltuk, a második is szépen fejlődött, a sarjút augusztus végén vágtuk le. Jókor jött az eső az idén, így a gyűjtést is megúsztuk nagyobb csapadék nélkül, és jó minőségű széna és lucerna áll az állataink rendelkezésére.

A diósberényi Czigler Károly gazdaságában több száz juh van.

– Szénából van bőven, bebáláztuk a télirevalót – mondta Károly bácsi. – Jelenleg a birkák kint legelnek, reggel fél nyolckor kihajtják őket, és eset fél hatig kint vannak. Idén jó ütemben jött az eső, fűszénából, lucernából van bőven, és úgy néz ki, hogy a kukorica is jó termést hoz majd, nem kell aggódnunk – mondta a juhász.

Bajusz Bálint juhász Bogyiszlón gazdálkodik, mint mondta, náluk is elég lesz a meglévő széna, sajnos gabonát, abrakot azt venniük kell. Szerencsére a búza, kukorica, árpa ára jóval barátságosabb, mint egy évvel ezelőtt volt, az állattartók ennek örülnek.

Népi megfigyelések Szent Mihály napján

A népnyelv úgy mondja, „Szent Mihály után már a füvet is csak harapófogóval lehet kicibálni”, azaz már a növények többsége nem fejleszt újabb hajtást, valamint nem nevel újabb termést.

Az időjósló megfigyelések szerint, ha Szent Mihály itt találja a fecskéket, akkor hosszú és szép őszre lehet számítani. Ha Szent Mihály lova deres, behozza a telet. Ilyenkor kezdődött a szüret, országszerte híresek voltak a Mihály-napi vásárok, és a lakodalmak őszi évadját is Borszűrő Szent Mihály nyitotta. A Mihály-napi mennydörgés szép őszt, de kemény telet jelent. Szent Mihálykor keleti szél igen kemény telet ígér. Ha Mihály éjszakáján összefekszik a birka, akkor nagy tél lesz, ha pedig szét, akkor enyhe.