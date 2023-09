Míg a többi teremben a készül az új kiállítás, Ódor János, a múzeum igazgatója ide hívta az újságírókat, hogy elmondja, a különleges tárlat, a Kárpát-medencei múzeumok legjellemzőbb műtárgyait felvonultató vándorkiállítás jövő szerdán, szeptember 20-án nyílik, a Magyar Géniusz Program során, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége koordinálásával, kormányzati támogatással,.

A hatvanhét vidéki múzeum által összeállított anyag egyszerre öleli fel a Kárpát-medence történetét és vonultatja fel az ország minden régióját, megismételhetetlen lehetőséget teremtve a magyar géniusz eredményeinek és teljesítményének bemutatására. A géniusz mögött rejlő értéket maguk a műtárgyat felajánló múzeumok határozták meg, hiszen az képviseli az intézményt, a települést, annak történelmi és kulturális múltját. A kiállítás főkurátorai szerint éppúgy géniusz egy magyar gondolat, érzés, ahogyan azok nemzeti hőseink tettei, lángelméink alkotásai vagy akár a helyi tradíciókat éltető népi tárgyak is.

Jövő hét közepétől december 10-ig látható itt a sok múzeumból érkezett másfélszáz különleges tárgy, így a soproni szavazóláda – trianonkor népszavazás döntött arról, hogy Sopron Magyarország része marad –, itt van Gárdonyi Géza titkosírással írt naplója, József Attila makói évekből származó fiatalkori fotója, Deák Ferenc, Kossuth Lajos kézirata, Türr István tábornoki egyenruhája, az 1848-as komáromi védők csákója, Rippl-Rónai József , Victor Vasarely, Perlrott-Csaba Vilmos és mások képei, Paksról pedig a nemrég feltárt, világritkaságnak számító lelet, a 3. századi bronz császárszobor lába. Nem csak a hazai múzeumok legszebb tárgyai alkotják ezt a kiállítást, vannak felvidéki, délvidéki, erdélyi magyar vonatkozású tárgyak is, mert a szövetségének több határon túli tagja is van, akik szintén fontosnak gondolták, hogy megmutassák a magyar nemzet történetének náluk őrzött fontos darabjait. Szepesi László

Az országjáró kiállítás 2022 áprilisában indult Kecskemétről, majd Gyula, Debrecen, Győr, Szombathely, Eger után szerdától Szekszárdon láthatók a magyar kulturális örökség páratlan műtárgyai.

Soha nem látott lehetőséget kapott a vidéki muzeológia – mondta Ódor János, melynek során a műtárgyak színe-java egy közös kiállítótérbe költözve juthat el minden magyar emberhez a Magyar Géniusz program egyik záró momentumaként.

Ez a program egy hatalmas nagy lehetőség, elsősorban a vidéki muzeológia számára, amely a 3 és fél milliárd forintos állami támogatás révén el tudott indulni a Petőfi 200 emlékév keretében. Nem csak ez az egy itt záruló vándorkiállítás jöhetett létre a hét helyszínen, hanem rengeteg állandó, illetve időszaki kiállítás is megújul ennek a pénznek a segítségével.

A múzeum új kiállítása szerencsés időben nyílik, hiszen most kezdődött a tanév, s mint a többi tárlatra, erre is várják, nem csak a szekszárdi, hanem a többi települések diákjait is.