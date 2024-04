A horrormozi tele van pikáns jelenetekkel, így emiatt is csak felnőtt nézőknek ajánlható. Már csak azért is érdemes ilyen késő estig fent maradni a megtekintéshez, mert a film 1980-ban készült, és minden olyan borzongató elemet tartalmaz, amelyeket a mostani időkben már csak érdeklődve szemlélünk. Tanulságos, hogy ebben a műfajban, a nyolcvanas években milyen eszközökkel élt a az amerikai film­gyártás. Igazi szabdalós horrorra készüljön a néző, aki az ilyet nem kedveli, ne is vágjon bele.

A történet az amerikai Crystal Lake táborban játszódik, ahol húsz évvel korábban meggyilkoltak egy fiatal párt. Sőt, hamarosan kiderül, hogy más is történt akkoriban. Amikor újra kinyit a tábor, és a fiatalok nyaralni indulnak, eszükbe sem jut, hogy esetleg szörnyűségek várják őket. A színfalak mögül valaki lesi őket. Ez a nyár valami egészen más lesz, mint amire számítanak. A film egyik főszerepében a még igencsak fiatal Kevin Bacon látható Jack szerepében. A film bemutatásának évében huszonkét éves volt, ez volt az egyik első filmes szerepe. Az általa alakított Jack halála az egyik legikonikusabb gyilkossági jelenet a filmtörténelemben.

Péntek 13., amerikai horror, Viasat3, 23.55