Tulajdonképpen végigkíséri őket a randikon. A Randiguru (Will Smith) garantálja a sikert egészen a rettegett harmadik randevú csókjáig. Onnantól kezdve nem vállalja a felelősséget, és mindenki magára van utalva. Hitch ugyan nem hisz az igaz szerelemben, mégis talál egy lányt, akibe belezúg, és mindaz, amit ő tudni vél a nőkről, nem válik be nála. A film egy jól megírt romantikus vígjáték, ami férfiak és nők számára egyaránt szórakoztató. Will Smith tökéletesen alakítja szerepét.

A játéka itt egy érettebb, talán felnőtt Fresh Prince Of Bel Air-re emlékezteti a nézőt. Ő a nagy dumás, aki képes bármilyen helyzetet megoldani az ügyfeleinek, hogy emlékezetes benyomást keltsenek a randikon. Kicsit furcsán hangzik, de Hitchnek megvannak a saját szabályai. Nem segíti ki azokat a pasikat, akik nem komoly kapcsolatot akarnak, csak azokat, akik látszólag tényleg kedvelik vagy szeretik a nőt, akire pályáznak. A filmben Eva Mendes alakítja Sarat, Hitch szerelmét. Sara az a fajta lány, aki mindig óvatos, ha férfiak közelednek hozzá. Hitch gyorsan kiismeri, és a lány addig bízik is benne, amíg rá nem jön, hogy mi is az, amivel Hitch valójában foglalkozik.

A randiguru, AMC, 18.40