– Ismét azt tudom elmondani, amit a Kiskunhalas elleni kupamérkőzést követően. Nem megbántva ellenfelünket, de kötelező győzelemmel számoltunk, és azt is kaptuk a mérkőzéstől, amire számítottunk. Amiben nagyot léptünk előre, az a hozzáállás, ami végre ismét olyan volt, mint amilyennek lennie kell. Ez helyenként jó játékkal is párosult. Sok pozitív dolgot kaptam vissza, ami viszont továbbra is hiányosságunk, az a helyzetkihasználás. Jócskán maradt gól a zsákban, ebben javulnunk kell, jobb döntéseket kell hoznunk a kapu előtt – értékelte a találkozót Reve­land Zoltán.